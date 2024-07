L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco ampliato la sua proposta con una nuova offerta di rete mobile. In particolare, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Very 5,99. Si tratta di un’altra offerta bomba lanciata dall’operatore virtuale e gli utenti avranno a disposizione tantissimi giga per navigare e non solo. L’operatore virtuale ha infatti deciso di offrire i primi due mesi dell’offerta gratuitamente. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile, l’operatore lancia la nuova offerta mobile Very 5,99 con due mesi gratis

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di lanciare una nuova offerta bomba per i suoi clienti. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta mobile Very 5,99. Ci troviamo di fronte ad un’altra offerta estremamente conveniente e che arriva ad includere una enorme quantità di giga per navigare.

Nello specifico, gli utenti avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati per navigare scegliendo come metodo di pagamento quello di Ricarica Automatica e fino a 100 GB scegliendo come metodo di pagamento il credito residuo. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Nonostante questo bundle piuttosto ricco, gli utenti dovranno pagare un costo di soli 5,99 euro al mese. L’operatore virtuale, però, ha in mente anche altre sorprese. Come già detto in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di offrire gratuitamente ai suoi nuovi clienti i primi due mesi di rinnovo.

Ci troviamo quindi nuovamente di fronte ad una super offerta mobile. Ricordiamo che questa è un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, Elimobile, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Vianova, Mundio Mobile e WithU