Un team di ingegneri cinesi della Beihang University e del Center of Advanced Aero-Engine ha raggiunto un traguardo notevole nella tecnologia dei droni: hanno creato un velivolo capace di volare utilizzando esclusivamente la luce solare per azionare le proprie eliche. La scoperta, recentemente pubblicata su Nature, rappresenta una svolta radicale nel campo dei droni, promettendo di trasformare il panorama dell’industria aerospaziale.

I droni ad energia solare

Questi innovativi droni, significativamente più leggeri rispetto ai modelli tradizionali, devono la loro capacità di volo alla combinazione di una struttura minimizzata e all’uso di pannelli solari altamente efficienti. La loro leggerezza è cruciale per mantenere il velivolo in aria sfruttando solo l’energia solare, aprendo nuove possibilità per applicazioni nel monitoraggio ambientale, nelle missioni di sorveglianza ad alta quota e in scenari di guerra dove sono necessari piccoli e agili velivoli.

Attualmente, i droni sviluppati da questo team hanno un tempo di volo che varia tra i 30 e i 60 minuti, a seconda del modello e delle condizioni ambientali. Questo è un miglioramento significativo rispetto ai micro velivoli tradizionali, noti come MAV, che generalmente hanno un tempo di volo di circa 10 minuti.

Uno dei maggiori ostacoli superati dagli ingegneri è stato il design compatto del drone, che limitava lo spazio per montare pannelli solari sufficientemente grandi e potenti. Con un’area di superficie ridotta, anche l’efficienza energetica e le dimensioni dei motori elettromagnetici sono state compromesse. Per risolvere questo problema, il team ha sviluppato un nuovo tipo di motore, alimentato da campi elettrostatici, che pesa solo 1,52 grammi. Questo motore rappresenta un vero e proprio capolavoro dell’ingegneria, costituito da un cerchio di piastre di elettrodi attorno a un cilindro rotante con 64 lamelle del rotore.

Molte più possibilità

Questa innovazione non solo segna un progresso tecnologico significativo, ma potrebbe anche rivoluzionare il modo in cui utilizziamo i droni per una vasta gamma di applicazioni, offrendo nuove opportunità per l’industria e migliorando le capacità di monitoraggio ambientale e sicurezza.