Una promozione che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere è stata attivata direttamente su Amazon, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare un Amazfit GT3 ad un prezzo estremamente conveniente, tanto da risultare inferiore ai 100 euro.

Nell’avvicinarsi ad un prodotto di questo tipo dovete sapere che il quadrante ha una dimensione di 46 millimetri, il che lo rende particolarmente adatto ad un pubblico con un polso grande, in quanto andrebbe a sfigurare su un polso esile e di piccole dimensioni. L’assistente vocale Amazon Alexa integrato, permette il controllo di numerose funzioni con l’ausilio della propria voce, mentre l’ampio monitor AMOLED è perfetto per garantire l’accesso a tutte le informazioni con la massima qualità possibile.

Amazfit GTR 3: lo smartwatch costa veramente poco

Uno dei costi più bassi di sempre per l’acquisto di Amazfit GTR 3, lo smartwatch è infatti in vendita oggi a soli 99 euro, cosicché gli utenti possano approfittare della sua incredibile riduzione del 33%, il che lo porta ad un risparmio di quasi 50 euro, rispetto ai 149 euro previsti in origine. Lo trovate subito qui.

Essendo un prodotto di fascia alta, è possibile trovare e scovare alcune specifiche che lo innalzano nell’Olimpo degli smartwatch, quali possono essere le oltre 150 modalità di allenamento, tutte fortemente differenti tra loro, oppure il chip GPS integrato, per il monitoraggio delle attività senza affidarsi allo smartphone, ma anche una impermeabilità fino a 5 ATM. La batteria è infine il suo fiore all’occhiello, avendo una durata complessiva di 21 giorni, il che ne permette l’utilizzo sul lungo periodo; la ricarica avverrà poi con il collegamento fisico alla basetta magnetica che è possibile trovare direttamente in confezione (non manca comunque la misurazione della percentuale di ossigeno nel sangue).