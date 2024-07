WhatsApp: la traduzione automatica dei messaggi sta arrivando

I miglioramenti di WhatsApp sono passati attraverso una progettazione degli aggiornamenti molto minuziosa. Questi, prima pensati e poi messi in atto, hanno definito diverse linee guida per portare WhatsApp ad essere l’applicazione perfetta anche per il futuro, il quale non è nient’altro che il presente attuale. Le persone che erano abituate ad avere a disposizione una semplice piattaforma di messaggistica, oggi hanno una vera risorsa.

WhatsApp consente infatti di inviare i messaggi di ogni genere con ogni tipo di contenuto ma anche di chiamare e videochiamare le persone. Secondo quanto riportato poi sono diversi gli esempi di coloro che hanno rifiutato la concorrenza pur di continuare con questa piattaforma. L’obiettivo principale era anche questo: tenere alla larga tutte le principali concorrenti tra cui Telegram, la più pericolosa di tutte. Adesso l’obiettivo è rendere WhatsApp ancora più funzionale soprattutto per chi comunica in lingua diversa. A tal proposito è arrivata la notizia che la traduzione automatica dei messaggi sarebbe finalmente in dirittura d’arrivo.

WhatsApp potrà tradurre i messaggi ricevuti in lingua diversa e senza Google

Secondo quanto riportato, WhatsApp riuscirà a concedere la traduzione di ogni singolo messaggio in automatico. Una volta definita la lingua di destinazione, WhatsApp chiederà agli utenti di scaricare un pacchetto linguistico.

Sarà proprio in questo modo che l’applicazione avrà a disposizione tutte le risorse per tradurre. Tutte le traduzioni verranno eseguite in maniera diretta sullo smartphone, preservando come sempre la crittografia e la privacy di ogni messaggio.

Saranno le lingue più diffuse ad essere supportate almeno all’inizio, tra cui l’inglese, lo spagnolo, il portoghese, il russo, l’arabo e l’hindi. In seguito ovviamente ci sarà spazio anche per le altre lingue. Qualcuno ipotizzava che WhatsApp avrebbe raggiunto questo obiettivo basandosi sulla traduzione di Google, ma invece svilupperà una soluzione propria. A breve dovrebbe cominciare ad essere distribuito l’aggiornamento ora disponibile per alcuni utenti in beta.