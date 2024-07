l robot aspirapolvere è in super sconto su Amazon, la promozione prevede una riduzione effettiva del 57%, il che lo porta ad un costo effettivo di soli 99 euro, dimostrando ancora una volta quanto la realtà americana sia in grado di giocare con la cifra finale che gli utenti devono investire per l’acquisto.

Il modello che tutti devono acquistare subito è prodotto direttamente da Lefant, azienda leader nella realizzazione di robot aspirapolvere, si tratta di un dispositivo che presenta una potenza massima di aspirazione di 2200Pa, più che sufficiente per soddisfare le esigenze di tutti coloro che hanno anche animali in casa, con una spazzola anti-grovigli, il che impedisci l’aggrovigliamento di qualsivoglia elemento nella parte inferiore della stessa.

Robot aspirapolvere in promozione su Amazon

Robot aspirapolvere in promozione su Amazon con uno dei prezzi di vendita più bassi del momento, infatti gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una cifra decisamente economica: basteranno 99 euro per l’acquisto, partendo comunque da un listino di 229 euro (è previsto quindi uno sconto del 57%). Lo potete acquistare a questo link.

Il modello è l’M210-Pro, facilmente controllabile da remoto tramite l’applicazione mobile dedicata, compatibile sia con iOS che Android senza differenze nelle funzioni finali, con una autonomia massima di 120 minuti, grazie comunque alla presenza di una base di ricarica che garantisce una ricarica molto più rapida del normale. Il prodotto può facilmente essere controllato anche con l’ausilio della propria voce, sfruttando gli assistenti vocali, come Amazon Alexa, Google Assistant e non solo.

Al momento attuale è disponibile all’acquisto in tre colorazioni differenti, ma non assicuriamo che sia in vendita esattamente al medesimo prezzo. Per questo motivo consigliamo di controllare personalmente su Amazon se sono presenti delle differenze particolari tra le parti in gioco.