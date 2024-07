Tesla intende creare spazi di lavoro che siano unici ed innovativi. A tal proposito, sembra che Elon Musk abbia realizzato una discoteca all’interno della sua fabbrica tedesca. Nello specifico, si parla della Tesla Gigafactory di Berlino. Un impianto dove vengono prodotte le Model Y destinate al mercato europeo.

La struttura non solo è tecnologicamente avanzata, ma anche logisticamente ben collegata. La costruzione di una stazione ferroviaria, infatti, facilita l’arrivo dei dipendenti sul luogo di lavoro. Un’opzione utile soprattutto per coloro che preferiscono non utilizzare l’auto. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la municipalità di Berlino. Ed è la dimostrazione dell’impegno di Tesla nel migliorare la qualità della vita lavorativa dei propri dipendenti. Ma non è tutto.

Tesla al centro di un nuovo progetto per lo svago dei dipendenti

Andre Thierig, direttore di produzione della Gigafactory, ha rivelato l’esistenza di uno spazio ricreativo all’interno della fabbrica. Quest’ultimo è stato denominato “Hamster” (“criceto”) e sembra essere una vera e propria discoteca. Un progetto che Elon Musk aveva in mente già dal 2020. L’imprenditore, infatti, aveva espresso il desiderio di creare una “Mega rave cave” all’interno dell’impianto. In linea con la vivace cultura dei club di Berlino. Per sondare l’interesse dei dipendenti, Tesla aveva persino lanciato un sondaggio sui social media.

Ora, secondo quanto dichiarato da Thierig su X, tale spazio ricreativo è diventato una realtà. In un video pubblicato sulla piattaforma, è stata annunciata l’apertura del club. Il filmato mostra un lungo tunnel che conduce a uno spazio buio, attrezzato con una console per DJ e un impianto audio di alta qualità, descritto da Musk come epico, per la presenza di speaker grandi quanto automobili.

L’idea di avere una discoteca all’interno di una fabbrica è decisamente fuori dal comune. Il progetto riflette la visione innovativa e non convenzionale di Elon Musk. L’iniziativa potrebbe non solo migliorare il morale e la produttività dei dipendenti, ma anche consolidare l’immagine di Tesla come azienda all’avanguardia.