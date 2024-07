Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, ha rilasciato alcune interessanti informazioni riguardo il cambiamento demografico dei possessori delle vetture. A tal proposito, sembra che un terzo dei clienti della casa automobilistica di Maranello abbia meno di 40anni. Si tratta di un’informazione che sfida il vecchio stereotipo. Quest’ultimo si basa sull’idea che i proprietari di Ferrari sono persone di età compresa tra i 40 e i 50 anni. L’evoluzione dei social media, del web e delle nuove tecnologie ha permesso a molti giovani talenti di accumulare rapidamente grandi fortune.

A guidare le Ferrari ora ci sono anche i giovani

Come, ad esempio, i content creator e gli youtuber di successo. A tale categoria di nuovi ricchi si aggiungono gli esperti di criptovalute, che hanno saputo sfruttare il boom delle monete virtuali come il Bitcoin per accumulare ingenti somme di denaro. Non è un caso che Ferrari abbia recentemente aperto ai pagamenti in criptovaluta. Un evidente segno dei tempi che cambiano. Un esempio emblematico è una Ferrari F8 decorata con il famoso logo del Dogecoin. Simbolo dell’integrazione delle criptovalute nel mercato delle auto di lusso.

Benedetto Vigna ha anche sottolineato che, nonostante la possibilità di acquistare una Ferrari da concessionari non ufficiali senza tempi di attesa, chi desidera acquistare direttamente da Maranello o da un rivenditore autorizzato deve prepararsi a un’attesa di almeno tre anni. La lunga lista d’attesa riflette l’alta domanda e il prestigio associato al possesso di una Ferrari direttamente dalla fabbrica.

Dunque, ciò che emerge è che il profilo dei clienti sta cambiando. I nuovi proprietari sono sempre più giovani e provengono da settori emergenti e innovativi. Tale cambiamento demografico non solo sfata vecchi miti, ma dimostra anche come Ferrari riesca ad adattarsi alle nuove dinamiche economiche e sociali. Il tutto mantenendo il suo status di icona del lusso e dell’innovazione. La Rossa di Maranello continua a essere un simbolo di successo, capace di attrarre nuove generazioni di appassionati disposti a investire tempo e denaro per realizzare il sogno di possedere una delle auto più desiderate al mondo.