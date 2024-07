WhatsApp di recente ha annunciato che il supporto per KaiOS, sta per concludersi. Per chi non lo sapesse, esso rappresenta il sistema operativo basato su Linux. Il quale viene utilizzato principalmente nei telefoni con funzionalità di base. Tale cambiamento influenzerà diversi modelli di telefoni. Come il Nokia 2720 Flip, il Nokia8110 4G, e altri marchi. Coloro che hanno effettuato l’ accesso a WhatsApp su un dispositivo KaiOS entro il 25 giugno 2024, potranno continuare a utilizzare l’applicazione fino all’inizio del 2025. Dopo questa data però, la piattaforma non sarà più disponibile per il download. In più l’assenza di aggiornamenti potrebbe presto rendere l’app praticamente inutilizzabile.

WhatsApp: impatti della fine del supporto e prospettive future

La decisione di interrompere il supporto è stata riportata da diverse fonti, tra cui Gizchina e FoneArena. Questa mossa rappresenta un passo molto importante per WhatsApp. In quanto l’app ha da sempre cercato di mantenere la compatibilità con un’ampia tipologia di device. Ma l’evoluzione tecnologica e le crescenti esigenze di sicurezza e funzionalità sembrano aver reso inevitabile una simile decisione. A tal proposito WhatsApp dovrebbe fornire ulteriori dettagli. Così da poter chiarire ogni dubbio e guidare le persone durante questa transizione.

Per gli utilizzatori abituali di KaiOS, questa notizia rappresenta una vera e propria sfida. Molti utilizzano simili telefoni per la loro semplicità e durata della batteria. Particolarmente vantaggiosa se combinata poi con la capacità di accedere a servizi moderni come WhatsApp. Con la fine del supporto, questi utenti dovranno considerare anche altre alternative. Come passare a device

con sistemi operativi supportati.

In parallelo, Meta, la società madre di WhatsApp, continua a introdurre nuove funzionalità nella sua app di messaggistica. Ad esempio, di recente, l’azienda ha lanciato la trascrizione dei messaggi vocali per Android. Oltre ad aver implementato funzioni per aiutare a rilevare e prevenire le truffe. Questi sviluppi mostrano l’impegno dell’ azienda a migliorare costantemente la sicurezza e l’esperienza utente sulla sua piattaforma. Anche se si tratta di innovazioni che richiedono un hardware e un software più avanzati. Questa transizione rappresenta quindi un passo verso una piattaforma più sicura e versatile. Anche se a scapito della compatibilità con i dispositivi più semplici.