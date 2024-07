Un tablet a soli 42 euro? finzione o realtà? a tutti gli effetti sembra esistere una fantastica promozione direttamente su Amazon, che permetterebbe alle persone di raggiungere l’acquisto di un prodotto di buona qualità, ad una delle cifre più basse mai viste prima d’ora.

Il modello in questione, infatti, parte con l’avere un ampio display da 10 pollici di diagonale, raggiungendo una risoluzione massima in HD, che corrisponde a 1332 x 800 pixel, mantenendo tecnologia IPS LCD. E’ chiaro che le performance non possono per nulla essere paragonate a modelli molto più costosi, però la possibilità di affidarsi al sistema operativo Android, lo rende un dispositivo che, tramite il Play Store, garantirà l’installazione di una infinità di applicazioni di ottimo livello generale.

Tablet Android, solo oggi in offerta su Amazon

Un prezzo così basso difficilmente lo avevamo mai visto prima d’ora, il tablet Android viene reso disponibile su Amazon ad una cifra inedita ed esclusiva: soli 42,42 euro. La spedizione a domicilio è completamente gratuita, viene gestita da Amazon, e prevede anche la presenza della solita garanzia legale della durata di 2 anni complessivi. L’ordine lo potete completare qui.

Volendo approfondire il più possibile le specifiche tecniche, il dispositivo presenta una batteria da 6000mAh, che riesce a garantire una buonissima capacità di utilizzo sul medio/lungo periodo, consentendo una ricarica rapida e tantissime ore di sfruttamento dello stesso. Il prodotto presenta poi un paio di fotocamere: nella parte anteriore un sensore da 5 megapixel, mentre posteriore da 8 megapixel, con supporto alla connettività bluetooth 5.0 e WiFi 6 di ultima generazione.

Il processore quad-core viene equipaggiato con una configurazione di base che prevede 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, a cui si aggiunge lo slot per l’utilizzo di una microSD per espandere la memoria stessa.