Samsung di recente ha ampliato le funzionalità del suo innovativo strumento Live Translate con l’aggiornamento della One UI 6.1.1. Quest’ ultimo è stato introdotto sui nuovi dispositivi Galaxy Z Fold 6 e GalaxyZ Flip6. La funzione Live Translate originariamente era stata progettata per tradurre le chiamate in tempo reale. Ma ora è compatibile anche con le app di terze parti. Questo avanzamento consente di tradurre in tempo reale le conversazioni vocali durante le chiamate effettuate tramite applicazioni. Tra cui Facebook Messenger, Google Meet, Instagram Telegram, WeChat, WhatsApp e tante altre ancora. La conversione avviene direttamente sul proprio dispositivo, garantendo la privacy dei dati condivisi.

Innovazioni in arrivo per numerosi dispositivi Samsung

Live Translate utilizza l’intelligenza artificiale per convertire la voce dell’interlocutore da una lingua all’altra. Il tutto in tempo reale e mostrando la trascrizione della conversazione direttamente sullo schermo. Ad esempio, se un utente riceve una chiamata da qualcuno che parla spagnolo, la sua voce verrà tradotta in italiano nel momento stesso in cui parla. Questa funzione è particolarmente utile in contesti internazionali o per chi lavora con persone di diverse nazionalità. In più Samsung offre la possibilità di attivare o disattivare LiveTranslate per ciascuna app supportata. Così da permettere a ciascuno di scegliere quando utilizzarla.

L’ aggiornamento della One UI 6.1.1 che include il supporto di Translate per le app di terze parti sarà disponibile su una vasta tipologia di dispositivi Galaxy. Di conseguenza tale novità sarà accessibile a un numero ancora maggiore di clienti. Insomma, con questa mossa, Samsung continua a migliorare l’esperienza d’uso sui suoi device. In che modo? Aggiungendo funzioni innovative e utili che sfruttano l’IA. Tale integrazione rappresenta un notevole passo avanti nella tecnologia di traduzione. La quale pone Samsung assolutamente all’avanguardia in questo settore. Questo gigante tecnologico sta così continuando a spianare la strada verso l’innovazione, diventando sempre di più un temibile concorrente da non sottovalutare.