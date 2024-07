Realme Watch S2: un nuovo smartwatch in arrivo

Realme sta per fare il suo ritorno nel mercato degli smartwatch con il prossimo lancio del RealmeWatch S2. Evento annunciato da fonti affidabili tra cui il noto leaker Ishan Agarwal. Dopo il precedente successo del Watch3 Pro nel settembre 2022, l’azienda punta a conquistare nuovamente i consumatori indiani con un modello completamente rinnovato. La prima immagine trapelata mostra la scatola del RealmeWatch S2. Essa ha messo subito in evidenza il suo design circolare distintivo per il quadrante. Un approccio diverso rispetto ai modelli precedenti che optavano per forme quadrate.

Realme WatchS2: lancio e prospettive sul mercato

Secondo alcune informazioni trapelate online il Realme WatchS2 offrirà un design esteticamente accattivante ma anche funzionalità pratiche. Tra queste, la possibilità di rispondere direttamente alle chiamate tramite connessione Bluetooth con uno smartphone. Così da renderlo non solo un accessorio elegante ma anche un dispositivo utile per la comunicazione quotidiana. Il suo nome suggerisce già un’evoluzione rispetto al Watch S Pro lanciato nel 2020. Ci si aspetta infatti che il WatchS2 mantenga un equilibrio tra prestazioni e costo accessibile. Senza l’uso del sistema operativo Wear OS.

L’annuncio ufficiale del Realme è atteso in concomitanza con il debutto della serie 13 Pro, fissato per il 30 luglio. Questo evento segna un ritorno del marchio nel settore degli smartwatch. In cui punta a catturare una fetta più ampia del mercato indiano. Infatti le modifiche apportate sui suoi nuovi modelli, relative allo stile circolare e alle funzionalità Bluetooth per le chiamate, fanno pensare ad un tentativo di differenziarsi dalle proposte dei concorrenti.

Insomma Realme WatchS2 e così destinato a competere con altri dispositivi simili nel segmento economico. Offrendo agli utenti un mix di autonomia della batteria prolungata e prezzo competitivo. Una strategia che potrebbe rivelarsi vincente. Dunque in attesa del suo debutto ufficiale non ci resta che aspettare e vedere se le indiscrezioni trapelate corrispondano al vero e alle attuali aspettative degli appassionati di tecnologia.