Tutti vogliono acquistare una friggitrice ad aria di ottima qualità, per questo motivo spesso è necessario virare direttamente verso marchi blasonati, quali possono essere, ad esempio, Moulinex (oltre a Philips), come nel caso della Moulinex Dual Easy Fry, una friggitrice ad aria con doppio cestello XXL.

Proprio quest’ultima denominazione vi deve permettere di capire la sua grande capacità di cottura, poiché può raggiungere un massimo di 8,3 litri, per la possibilità di cuocere alimenti per un massimo di 6-8 persone, estendendo di molto le possibilità di cottura anche per famiglie molto numerose.

Moulinex, la friggitrice ad aria che costa poco

Occasione ghiottissima per fare propria una friggitrice ad aria di ottima qualità, infatti il suo prezzo più basso raggiunto recentemente era stato di 179 euro, ma con la promozione corrente la spesa scende di altri 50 euro, fino ad arrivare ad un minimo finale di soli 129 euro. Premete questo link per l’acquisto.

Il prodotto, almeno le parti removibili, non il corpo macchina vero e proprio, può essere completamente lavato in lavastoviglie, così da velocizzare di molto le operazioni di pulizia e di stoccaggio. Sono ben 7 i programmi di cottura che gli utenti possono raggiungere, sfruttando il sistema di controllo touchscreen posto direttamente nella parte anteriore del dispositivo, dove troviamo anche un display LED monocromatico sul quale è possibile visualizzare tutte le informazioni di stato.

Ciò che rende la friggitrice in questione molto apprezzata dal pubblico, è anche la possibilità di dividere le due camere con cotture differenti, così da riuscire a cuocere nello stesso momento due cibi, sia in tempistiche che a temperature completamente diverse le une dalle altre. La spedizione, come per la maggior parte dei prodotti che vi descriviamo nei nostri articoli, è gestita direttamente da Amazon.