Un operatore italiano che vanta uno storico decisamente glorioso dal punto di vista della propria clientela è senza alcun dubbio ho. mobile, l’operatore virtuale infatti nel corso degli anni ha costruito un piccolo impero grazie alle proprie offerte sempre convenienti e farcite di tutto ciò che è necessario, ovviamente ad un prezzo decisamente competitivo.

A quanto pare, però l’obiettivo dell’operatore non è solo quello di conquistare nuovi clienti, ma anche quello di riconquistare i suoi ex clienti che per un motivo o per un altro hanno deciso di abbandonare la nave e di rivolgersi a un altro operatore.

Per farlo l’operatore viola ha lanciato una campagna promozionale dedicata proprio ai suoi ex clienti che stanno ricevendo un messaggio di avviso con una promozione ad hoc con numerosi vantaggi, vediamo di cosa si tratta.

Il messaggio di invito

Ecco il messaggio comunicazione che stanno ricevendo alcuni ex clienti:

“Anche se ci hai lasciato, noi ti vogliamo ancora <3 Se acquisti una SIM sul nostro sito web e torni da noi con il tuo vecchio numero ho. Mobile entro il 29 luglio hai offerte a partire da 100GB a 5,99euro/mese e 10 euro di buono Amazon che riceverai entro 15 giorni dal primo rinnovo dell’offerta. Se vieni da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, il costo di attivazione e’ di 29,90 euro. Se sei cliente Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori selezionati, l’attivazione e’ in promo a 2,99 euro. Per regolamento e maggiori informazioni vai su https://bit.ly/hofficina“.

Come potete ben vedere, dunque l’operatore viola ha riservato una promo super conveniente per i propri clienti legata alla portabilità di ritorno da determinati operatori concorrenti, nel caso potesse interessarvi e avete ricevuto il messaggio le istruzioni sono senza alcun dubbio molto chiare, ovviamente regolatevi in base al vostro attuale stato con l’operatore che avete scelto e valutate se è il caso di tornare sui vostri passi.