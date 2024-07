Circa un anno fa, il produttore tech Xiaomi aveva presentato ufficialmente un nuovo tablet a marchio Redmi. Ci stiamo riferendo in particolare a Redmi Pad SE, il quale era stato annunciato soltanto un versione con supporto alla connettività Wi-Fi. A quanto pare, però, l’azienda cinese sembra che abbia deciso di presentare ufficialmente una nuova versione questa volta con supporto alla connettività 4G. Questo nuovo modello dovrebbe vedere la luce nel corso di un evento che si terrà il 29 luglio 2024.

Xiaomi sta per annunciare il buio tablet Redmi Pad SE 4G

A quanto pare il produttore tech Xiaomi annuncerà molto presto un nuovo tablet appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Xiaomi Redmi Pad SE 4G. A differenza del precedente modello, questa volta sarà presente il supporto alla connettività 4G.

Il precedente modello, infatti, era stato annunciato sul mercato con il solo supporto alla connessione wifi. A rivelare l’imminente arrivo di questo prodotto, comunque, è stato il produttore tech Xiaomi tramite un’immagine teaser ufficiale. Nello specifico, il nuovo tablet low cost dell’azienda sarà annunciato ufficialmente durante un evento che si terrà il prossimo 29 luglio 2024.

Dall’immagine teaser in questione abbiamo poi una ulteriore conferma sul suo design. Nello specifico, il nuovo Redmi Pad SE 4G sarà disponibile in diverse colorazioni, tra cui quelle Blue e Green. Sul retro troveremo sempre un modulo fotografico di forma circolare con al suo interno un sensore fotografico principale da 8 MP più un flash LED. Questa è un’altra delle novità rispetto al modello dello scorso anno, che disponeva di un modulo fotografico di forma differente. Per quanto riguarda la parte frontale, qui troverà invece posto una fotocamera anteriore per i selfie da 5 MP.

Dal punto di vista tecnico non si conosce molto, ma immaginiamo che arriveranno nuove informazioni a ridosso dal debutto ufficiale.