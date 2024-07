OpenAI, pioniera nel campo dell’intelligenza artificiale, è attualmente impegnata nello sviluppo di un ambizioso progetto denominato “Strawberry“. Questo nuovo sforzo mira a creare modelli di AI con capacità di ragionamento avanzate, superando le limitazioni dei sistemi attuali e avvicinandosi sempre di più a una comprensione di tipo umano.

Il segretissimo progetto Strawberry

Stando a fonti interne e documenti riservati, Strawberry è concepito per dotare l’AI della capacità di pianificare azioni complesse sul web e di condurre analisi approfondite dei dati. Questo rappresenterebbe un significativo salto di qualità rispetto ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) attualmente disponibili, che spesso faticano nella risoluzione di problemi complessi e soffrono di “allucinazioni” o errori grossolani. Anche se il progetto è avvolto nel mistero, alcune informazioni sono trapelate dall’interno di OpenAI.

L’obiettivo principale di Strawberry è consentire all’AI di pianificare autonomamente e di navigare su Internet per eseguire ricerche approfondite. Questo modello dovrebbe superare le attuali limitazioni dei sistemi AI in termini di ragionamento logico e risoluzione di problemi complessi. Il metodo utilizzato per raggiungere questi obiettivi è un approccio specializzato di “post-training” che affina le prestazioni dei modelli AI in aree specifiche. OpenAI prevede di testare Strawberry in ambiti come l’ingegneria software e l’apprendimento automatico.

La riservatezza attorno a Strawberry è elevata, tanto che i dettagli tecnici del progetto sono mantenuti segreti anche all’interno dell’azienda. Tuttavia, si vocifera che OpenAI stia investendo risorse significative nella ricerca e nello sviluppo di questa tecnologia, la quale potrebbe rivoluzionare il settore dell’intelligenza artificiale.

Questa iniziativa si inserisce in una corsa più ampia nel settore dell’AI per sviluppare modelli con capacità di ragionamento simili a quelle umane. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha sottolineato ripetutamente l’importanza di migliorare le abilità di ragionamento nell’AI, vedendo in Strawberry un enorme potenziale.

Per un’AI sempre più umana

Nonostante OpenAI non abbia confermato direttamente i dettagli del progetto, ha dichiarato di essere impegnata nella ricerca continua di nuove capacità AI, con l’obiettivo di creare sistemi che comprendano il mondo in modo sempre più simile agli esseri umani. Lo stato di avanzamento del progetto e le tempistiche per ulteriori rivelazioni restano incerti, ma gli sviluppi futuri di Strawberry saranno sicuramente seguiti con grande interesse.