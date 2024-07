Sony WH-100XM5 non sono cuffie over-the-ear “normali”, bensì un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio marchio di fabbrica, mettendo nelle mani dei consumatori una serie di prestazioni di altissimo livello, quasi ineguagliabili oggi sul mercato.

Il “problema” più grande è sempre stato uno solo: il prezzo di vendita. Ostacolo oggi rimosso direttamente dall’Amazon Prime Day, essendo disponibili a cifre molto più basse del normale, o comunque di quanto abbiamo potuto osservare in passato. Nella rara eventualità in cui non le conosciate, ricordiamo essere cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore, quest’ultima adattiva e forse una delle migliori assolutamente in circolazione. Offrono funzionalità multipoint, ovvero possono facilmente essere utilizzate con due dispositivi collegati in contemporanea, ed allo stesso tempo hanno una autonomia complessiva di 30 ore di utilizzo continuativo, dipendentemente anche dal livello di ANC e dal volume di ascolto.

Sony WH-1000XM5: occhio allo sconto Amazon

Al giorno d’oggi è decisamente più facile pensare di acquistare le Sony WH-1000XM5, infatti le cuffie top di gamma per eccellenza sono proposte ad un prezzo decisamente più basso del normale, ricordando difatti che il loro listino sarebbe stato di 419 euro. In questo caso la riduzione applicata da Amazon corrisponde al 33% del valore iniziale, fino ad arrivare ad un costo finale di soli 279 euro. L’acquisto può essere completato qui.

Come la maggior parte delle cuffie top di gamma, anche in questo caso troviamo al suo interno gli assistenti vocali, quali sono Amazon Alexa, Google Assistant e Siri, con supporto alla ricarica rapida, in modo da poter tornare ad utilizzarle in tempi decisamente rapidi. L’ergonomia è estrema, in quanto sono comodissime da indossare anche per lunghi periodi, senza arrecare fastidio o dolore di alcun tipo.