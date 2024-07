Red Magic 9S Pro debutta ufficialmente sui mercati internazionali

Nubia ha finalmente presentato la versione globale del proprio device di punta, il Red Magic 9S Pro. Lo smartphone da gaming arriva così in tutto il mondo dopo il lancio del mese scorso riservato al solo mercato cinese.

Caratterizzato da un display OLED da 6,8 pollici, la risoluzione Full HD+ raggiunge i 2480 x 1116 pixel con un refresh rate di 120Hz. Nubia ha voluto realizzare un device con un pannello di altissima qualità, per questo troviamo una copertura della gamma colori DCI-P3 al 100% e una luminosità massima che raggiunge i 1600 nit.

Trattandosi di uno smartphone orientato al gaming mobile, non sorprende scoprire che le prestazioni sono garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading version, una versione leggermente potenziata del chipset. Il sistema può contare anche sulla GPU Adreno 750, fino a 24GB di RAM LPDDR5X e fino a 1TB di memorie interne UFS 4.0.

Nubia ha ufficializzato il debutto internazionale del Red Magic 9S Pro, il flagship da gaming senza compromessi hardware e software

Il comparto fotografico è composto da una tripla ottica posteriore composta da un sensore principale Samsung GN5 da 50MP, un’ottica ultra-wide da 50MP e una fotocamera macro da 2MP. Il sensore dedicato ai selfie è da 16MP, integrato sotto il display per avere un frontale totalmente coperto dallo schermo.

Il software del Red Magic 9S Pro è basato su Android 14 e sull’interfaccia proprietaria Redmagic OS 9.5. Nubia ha introdotto tantissime funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale per migliorare le performance e l’esperienza utente del dispositivo. Trattandosi di uno smartphone da gaming, l’IA è ottimizzata per supportare i giocatori e migliorare la reattività in-game.

Tra le funzioni principali possiamo citare Smart Navigator, per fornire suggerimenti in tempo reale; AI Trigger, per personalizzare i pulsanti fisici in base al gioco e Sound Recognition, per migliorare la gestione dei suoni in fase di gioco.

I preordini di Red Magic 9S Pro saranno aperti dal 23 al 30 luglio. Con solo un euro, gli utenti potranno ricevere un codice sconto da 30€ da utilizzare sul sito ufficiale del produttore. Le versioni disponibili dello smartphone sono quattro e variano in base alla dotazione di memorie RAM e di sistema: Sleet, Frost, Snowfall e Cyclone. I prezzi partono da 649 euro e arrivano a 799 euro.