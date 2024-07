Fino al 29 luglio, hai l’opportunità incredibile ed imperdibile di attivare la nuovissima offerta ho. 5,99 di ho. Mobile. Dedicata a tutti i nuovi clienti che desiderano attivare un nuovo numero o effettuare la portabilità, questa proposta ultra vantaggiosa può essere attivata esclusivamente online tramite il sito ufficiale ho. Mobile, ergo non è possibile accedervi in store.

La super tariffa conveniente ho. 5,99, comprende vantaggi eccezionali! Otterrai subiti per chiamare illimitatamente a qualunque numero nazionale, che sia fisso o mobile. Altro vantaggio succoso sono gli SMS illimitati, utilissimi quando non si ha rete internet. Ultimi, ma non per importanza, 100 GB di navigazione ad una super velocità del 4G, con fino a 60 Mbps. Il costo mensile, in questo caso e per breve periodo, dell’offerta è di soli 5,99 euro. Come perdere questa fantastica occasione?

A chi è riferita la promo super di ho. Mobile

Per attivare l’offerta ho. 5,99, il costo di attivazione è promozionale a 2,99 euro invece di 29,90 euro. Attenzione, questo sconto è riservato a chi effettua la portabilità da determinati gestori come Iliad, Fastweb, PosteMobilw, CoopVoce, Daily Telecom, e altri che sono elencati nella pagina online ho. Mobile. Se invece provieni da TIM, Vodafone, WindTre o Very Mobile, devi attivare la ricarica automatica e pagare il costo di attivazione standard di 29,90 euro. La ricarica automatica ti sarà molto utile e ti permetterà la massima tranquillità.

Nel caso in cui tu non desiderassi attivare la ricarica automatica, puoi optare sempre per l’offerta ho. Mobile 13,99 150 GB. Questa invece include chiamate senza alcun limite, SMS illimitati verso chiunque tu voglia e 150 GB (50 GB in più) di traffico internet in 4G, al costo mensile totale di 13,99 euro. Ricorda che al momento dell’acquisto di una nuova offerta ho. Mobile, il costo di attivazione va sommato al prezzo della prima ricarica! La SIM fisica invece è gratuita, mentre se volessi la nuova eSIM, nel caso il tuo device fosse compatibile, è richiesto un costo in più di 1,99 euro. Approfitta di questa offerta e scegli ho. Mobile immediatamente, la scadenza si avvicina sempre più!