L’Amazon Prime Day porta con sé un prezzo davvero shock per l’acquisto di Google Pixel 7A, un dispositivo decisamente economico che riesce a garantire buone prestazioni, anche richiedendo comunque un esborso tutt’altro che elevato, in quanto risulta essere inferiore ai 400 euro.

La promozione odierna viene applicata sul modello sbloccato, ovvero non risulta essere per nulla brandizzato, il che porta il consumatore a poter effettivamente ricevere gli aggiornamenti in modo molto più tempestivo del solito, in quanto rilasciati direttamente dal produttore, e non dall’operatore telefonico.

Solo con il nostro canale Telegram ufficiale avrete i codici sconto Amazon gratis ed i prezzi più bassi del momento, iscrivetevi subito qui.

Google Pixel 7a: la promozione inaspettata

Uno dei pregi maggiori della promozione disponibile su Amazon, per l’acquisto di Google Pixel 7a, riguarda prima di tutto la presenza del caricabatterie incluso direttamente in confezione, da tenere bene a mente, proprio perché altrove potreste essere costretti a pagarlo. Il modello è completamente sbrandizzato, con alle spalle garanzia legale di 24 mesi ed anche no brand. Premete qui per l’acquisto al prezzo di 359 euro.

Le dimensioni sono chiaramente uno dei suoi punti di forza, essendo in grado di raggiungere 152 x 72,9 x 9 millimetri, con un peso che comunque si aggira attorno ai 193,5 grammi. Il tutto grazie alla presenza di un processore Google Tensor G2 di ultima generazione, che viene affiancato dalla GPU Mali-G710 MP07, oppure anche un display da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel e 431 ppi, il quale decide di appoggiarsi alla tecnologia OLED di ultima generazione, con refresh rate a 90Hz e protezione Gorilla Glass 3. Non manca all’appello nemmeno una buonissima qualità fotografica, essendo composta da due sensori: 64 megapixel per il principale e 13 megapixel per il secondario, con nella parte anteriore un altro sensore che in questo caso si ferma a 13 megapixel, sempre con apertura F2.2 (la risoluzione di ripresa è in 4K a 60fps).