All’interno della nostra penisola, dal punto di vista della connettività digitale esistono tantissime realtà che offrono agli utenti la possibilità di connettersi a Internet tramite i loro servizi, i provider Internet sono infatti molteplici e garantiscono tantissimi servizi tra cui appunto una connessione banda larga decisamente affidabile.

Viene spontaneo chiedersi quale tra questi sia in grado di offrire la connessione a Internet più stabile e veloce in un panorama che vede la possibilità di scegliere tra tantissime opzioni con pregi e difetti diversi.

La rete più veloce

Ebbene, la risposta porta il nome dell’operatore vestito di giallo Fastweb, a decretare questo risultato e il noto sito per il calcolo della velocità effettiva di connessione di rete, speedtest.net di Ookla, il quale già per il primo e secondo trimestre del 2023 aveva decretato Fastweb come erede più veloce presente in Italia, risultato che ha recentemente riconfermato anche per il terzo e quarto trimestre che ci stiamo lasciando alle spalle.

Per ottenere questo risultato, ovviamente la nota piattaforma a confrontato i valori di tantissimi test effettuati sulle piattaforme mobile per Android e iOS, mettendo a confronto tutti i vari provider e i risultati ottenuti arrivando così a definire che Fastweb offre il valore medio pari a 100,10 Mbps in download e 12,34 Mbps in upload, totalizzando uno “Speed Score” combinato di 93,56, il più alto registrato in Italia.

Questo riconferma che Fastweb garantisce la velocità di rete effettiva maggiore rispetto a tutti gli altri provider italiani, merito di un impegno costante che fin dall’inizio ha messo le prestazioni di rete al primo posto anche quando Fastweb era ancora una realtà piccola e in fase di forte crescita, attualmente l’operatore invece riesce a garantire anche una connettività 5G di ultima generazione sul 70% del territorio e offre tecnologie all’avanguardia e avanzate per offrire servizi servizi Internet completi.

Se dunque avete bisogno di una rete superveloce e affidabile, ora sapete qual è la prima scelta.