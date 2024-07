Expert: la convenienza ESPLODE con le OFFERTE dell'ultimo VOLANTINO

Expert non soltanto presenta tantissimi prodotti diversi, tra smartphone, tablet, laptop, smartwatch e tantissimo altro, ma ti regala anche gli sconti più esagerati che tu possa trovare negli store tech. Le sue offerte strepitose ti aspettano su una quantità di dispositivi straordinaria, sono così tante che metterai le mani nei capelli perché non saprai cosa scegliere!

Le promo nel volantino Expert ti daranno però una mano, mostrandoti quali sono le più imperdibili offerte del momento e quali sono gli sconti più folli. I costi sono eccezionali sempre, a prescindere dal prodotto che adocchierai. Anche se volessi un nuovo frigo non dovrai per forza acquistarlo in store, ma potrai approfittare della super comodità del sito web di Expert per ordinarlo online e farlo arrivare direttamente a casa, senza sforzo o sudore. Vuoi sapere cosa ci sia di tanto favoloso nel volantino da non poter perdere? Ti daremo qualche dritta!

Expert batte ogni concorrente con i suoi sconti super forti

Il Black Friday Estivo continua ancora da Expert! Lo store vuole dare a tutti l’occasione di non perdere le sue meravigliose ed assurde promozioni dai prezzi ultra stracciati. Perché non acquisti una nuovissima TV Hisense da 43″ UHD 4K al prezzo pazzesco di 299 euro? Per te c’è anche il modello Sony da 32″ HD Ready allo stesso prezzo! Pensavi ad un nuovo smartphone? Beh di scelta ne hai tantissima. Ti segnaliamo il favoloso iPhone 15 da 128 al prezzo sensazionale di 779,90 euro oppure il Galaxy S23 della Samsung al costo imperdibile di 599,90 euro!

Acquista da Expert un nuovo pc e di addio al tuo vecchio device lento come una lumaca. Scegli il Lenovo IDEAPAD 3 NOTEBOOK 15″ a 391,90 euro o anche lo stupendo ACER NOTEBOOK ASPIRE 5 in grigio ad appena 799,00 euro. Ovviamente da Expert non possono mancare gli elettrodomestici come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e frigoriferi di tutte le grandezze. Compra il modernissimo LG GMQ844MC5E per una cucina ultra moderna e pagalo 1449 euro. Vai sul sito Expert proprio ora, prima che tutte le promo spariscano, cliccando questo link.