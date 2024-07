eSport: le prime Olimpiadi nel 2025 in Arabia Saudita, è ufficiale

È stato raggiunto un nuovo step che riconosce gli eSport come disciplina in tutto il mondo. La partnership tra l’Arabia Saudita e il Comitato Olimpico è stata appena siglata per poter dar vita alla prima edizione delle Olimpiadi eSport. Il tutto si terrà nel 2025 con la designazione che avrà luogo proprio in occasione delle Olimpiadi di Parigi tra il 23 e il 24 luglio luglio.

Non c’è ancora chiarezza sulla città, sulla sede e sulle date che ospiteranno l’evento ma, stando ad alcune indiscrezioni, il tutto dovrebbe avere luogo nella capitale Riyadh. La partnership dovrebbe avere una durata di 12 anni e i giochi eSports potrebbero addirittura svolgersi ogni due anni invece che ogni quattro. Già ci sono dei paesi candidati per le prossime edizioni e, secondo le indiscrezioni, si tratterebbe innanzitutto di Corea del sud e Stati Uniti.

Gli eSport sbarcano in Arabia Saudita per le prime olimpiadi del 2025

Questo è un nuovo tentativo, stavolta ufficiale, che porta gli eSports ad entrare nel mondo delle olimpiadi. Già durante il 2023 infatti era stata annunciata la nascita delle Olympic Esports Series. Questa volta però il comitato vuole organizzare un evento molto più strutturato e ben realizzato. Si tratterà di vere e proprie olimpiadi che potrebbero comprendere molte più discipline rispetto a quelle che erano state previste. Tutto dovrebbe essere molto interessante:

“Poiché si tratta della prima edizione dei Giochi Olimpici di Esports, siamo consapevoli della necessità di una pianificazione dettagliata in collaborazione con il CIO. Stiamo lavorando intensamente per organizzare un evento unico che onori i valori olimpici e promuova con coraggio il riconoscimento degli eSports. Invitiamo il mondo intero a unirsi a noi nel 2025 per celebrare insieme questo momento storico“, questo è quanto dichiarato dal Principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, Ministro dello Sport e Presidente del Comitato Olimpico e Paralimpico dell’Arabia Saudita