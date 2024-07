Amazon OFFERTA SHOCK OPPO Buds2: la nuova frontiera dell’audio

Scopri gli OPPO Enco Buds2 per una soluzione audio completa e una qualità del suono superiore grazie ai driver in titanio.

Gli OPPO Enco Buds2 rappresentano una scelta eccellente per chi cerca auricolari wireless con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Questi piccoli accessori vantano un driver da 10mm placcati in titanio. Così da garantire un suono cristallino e dettagliato e assicurando bassi profondi e alti nitidi. La riduzione passiva del rumore ambientale migliora ulteriormente l’esperienza d’ascolto. Mentre l’algoritmo di cancellazione del rumore AI rende le chiamate chiare e definite, anche in ambienti rumorosi.

OPPO Buds2: autonomia straordinaria e molto altro ancora

In termini di connessione, gli OPPO Enco Buds2 non deludono. Essi sono equipaggiati con Bluetooth 5.2. grazie a cui riescono a garantire una connessione rapida e stabile, con una portata fino a 10 metri. Sono compatibili con dispositivi sia Android che iOS. Il design leggero assicura poi comfort anche durante un uso prolungato. La protezione IPX4 garantisce resistenza a sudore e schizzi d’acqua. Ideale per allenamenti o giornate piovose.

Un altro punto di forza da evidenziare riguarda la durata della batteria. Con una singola carica, è possibile infatti ottenere fino a 7 ore di riproduzione musicale. Se invece viene utilizzata la custodia di ricarica possono durare persino fino a 28 ore. Per quanto concerne il tempo di ricarica esso è estremamente rapido. Si parla infatti di 90 minuti per gli auricolari e 120 minuti per la custodia.

Ma non è finita qui. Gli OPPO offrono anche un controllo avanzato tramite un’app dedicata. Quest’ ultima permette di personalizzare i profili audio, gestire le impostazioni di connessione e aggiornare il firmware. In più l’interfaccia intuitiva dell’applicazione rende facile la navigazione tra le diverse opzioni. Così da consentire un’esperienza utente fortemente personalizzata

Un prezzo super competitivo

Infine, il prezzo rende questi dispositivi particolarmente appetibili. Per chi fosse interessato, attualmente sono disponibili su Amazon a soli € 18,99 grazie a uno sconto speciale. Ciò rappresenta un’opportunità imperdibile se siete alla ricerca di auricolari di qualità senza spendere una fortuna. Insomma, in poche parole, gli OPPO Buds2 si presentano come un’ottima scelta per chi cerca performance audio di alto livello, lunga autonomia e connettività stabile, il tutto a un costo contenuto.