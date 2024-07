Lavazza ha lanciato la nuova macchina per caffè espresso A Modo Mio. Un’evoluzione che unisce eleganza e funzionalità avanzata. Realizzata per soddisfare i veri amanti della suddetta bevanda. Questa macchina è caratterizzata da linee morbide e un’attenzione meticolosa ai dettagli. Essa rappresenta, a tutti gli effetti, un passo avanti fondamentale nel mondo delle macchine domestiche.

Lavazza Jolie-Evo: funzionalità avanzate per una esperienza personalizzata

Una delle caratteristiche peculiari della JolieEvo è la sua sostenibilità ecologica. Realizzata utilizzando il 36% di plastica riciclata, è in grado di preparare l’ autentico espresso italiano. Contribuendo però anche a ridurre l’impatto ambientale. La macchina è progettata per entrare in modalità standby dopo soli 2 minuti di inattività. Così da far risparmiare un bel po’ di energia. In più, il packaging è completamente privo di plastica. Dunque assolutamente riciclabile. Riflettendo l’impegno di Lavazza verso la sostenibilità.

La Lavazza A Modo non punta però solo ad obiettivi ecologici. Essa offre anche un’esperienza di caffè personalizzata e versatile. È dotata di un poggia tazza regolabile in due altezze diverse e prepara un espresso davvero eccezionale. Un caffè classico o lungo, in base alle preferenze individuali di ciascuno. Il serbatoio trasparente ha una capacità di 0,6 litri e permette di monitorare facilmente il livello dell’acqua. Mentre il pulsante Stop & Go consente di erogare la quantità desiderata con semplicità e precisione.

Grazie alla tecnologia Barista di Lavazza A Modo Mio, questa macchina garantisce un’aroma di alta qualità. Perfetto per gli amanti del caffè che desiderano replicare l’autentica esperienza del bar direttamente a casa propria. Non perdete quindi questa incredibile opportunità e approfittare dell’ultima offerta Amazon. La Jolie Evo di Lavazza è infatti disponibile sull’omonima piattaforma di e-commerce al super prezzo di 79.90€. Parliamo quindi di uno sconto del 16% applicato sul costo di listino. Insomma un’ occasione da non lasciarsi scappare, disponibile ancora per un periodo di tempo limitato!