Con l’arrivo dell’estate, molti italiani stanno pianificando viaggi all’estero per concedersi una meritata pausa. Per facilitare i viaggiatori diretti verso Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e Slovenia, Telepass ha introdotto il Servizio Vignette Elettroniche direttamente tramite la sua applicazione mobile. Questo servizio consente agli utenti di acquistare i contrassegni elettronici necessari per il pedaggio autostradale e extraurbano nei Paesi europei aderenti, eliminando la necessità di fare code alla dogana o di stampare documenti fisici.

Le Vignette Elettroniche

Il nuovo servizio amplia l’offerta internazionale di Telepass per il pagamento del pedaggio, rendendo più agevole per automobilisti e motociclisti viaggiare attraverso i Paesi coperti. Utilizzando l’app Telepass, è sufficiente accedere alla sezione Veicoli, selezionare la targa registrata e scegliere l’opzione Vignette Elettroniche. Da qui è possibile acquistare una vignetta elettronica selezionando il Paese di destinazione, la durata desiderata e la data di inizio validità. Il contrassegno elettronico è rappresentato da un QR Code associato alla targa del veicolo, da mostrare in caso di controllo.

L’acquisto della vignetta elettronica include anche l’invio di una copia via email per ulteriore comodità e sicurezza. Evitando l’omissione della vignetta, necessaria in alcune strade, si prevengono multe che variano a seconda delle normative locali. Il servizio è accessibile a tutti i clienti Telepass, indipendentemente dal tipo di piano (Base, Plus, Easy, Pay per Use).

Le vignette elettroniche possono essere acquistate con varie durate, come giornaliere, settimanali, mensili e annuali, a seconda del Paese di destinazione. Ad esempio, in Svizzera le vignette sono annuali per auto e moto, con un costo espresso in franchi, mentre in Austria sono disponibili per due mesi o annuali, anch’esse valide per moto e auto. La Slovenia offre opzioni settimanali, mensili, semestrali o annuali con tariffe diverse in base alla durata, mentre nella Repubblica Ceca sono disponibili vignette per 10 giorni, mensili o annuali, con costi variabili.

Una mobilità sempre più semplice

L’integrazione delle Vignette Elettroniche nell’app Telepass amplia a nove il numero dei Paesi europei dove i clienti Telepass possono muoversi liberamente, migliorando l’esperienza di viaggio transfrontaliero. Telepass sottolinea inoltre che i suoi clienti possono già usufruire del sistema per il pagamento del pedaggio anche in Francia, Spagna, Portogallo e Croazia, con addebiti che iniziano di solito dopo tre mesi dall’utilizzo.

Questo nuovo passo conferma l’impegno di Telepass nel fornire soluzioni innovative e pratiche per semplificare la mobilità internazionale, assicurando al contempo una maggiore comodità e conformità normativa per i suoi utenti.