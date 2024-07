Le occasioni si susseguono incredibilmente per l’Amazon Prime Day, tra le tantissime proposte che l’azienda americana ha deciso di attivare in questi giorni sul proprio sito, è possibile trovare anche uno sconto di 210 euro sull’acquisto di una stampante laser di ottima qualità generale, essendo una stampante HP.

Il modello è 1604w381L0A, precisamente con stampa monocromatica multifunzione, il cui funzionamento non è legato direttamente al classico getto d’inchiostro che siamo abituati a vedere con le stampanti che quotidianamente troviamo nelle nostre abitazioni, ma trattasi di un modello laser monocromatico (ovvero può stampare solo in bianco e nero).

Amazon Prime Day: lo sconto sulla stampante HP

La promozione attivata in questi giorni permette di raggiungere un livello di risparmio davvero incredibile, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare la stampante laser HP a soli 169 euro, approfittando così di uno sconto di 210 euro sul listino originario, che ricordiamo era di 389 euro. Per l’ordine potete collegarvi qui.

Tra le varie caratteristiche degne di nota, per il prodotto in questione, possiamo annoverare sicuramente la stampa fino a 22 pagine per minuto, con stampa automatica e manuale anche fronte retro, il toner, dati alla mano, dovrebbe garantire fino a 5000 pagine di stampa, prima di essere costretti alla sua sostituzione. Non manca all’appello anche la funzione scanner, con la possibilità di scannerizzare senza alcun tipo di problemi documenti di dimensione massima A4. Il prodotto può facilmente collegarsi alla rete internet, sfruttando la tecnologia WiFi, ma può essere eventualmente collegato anche fisicamente con una porta più classica: la solita USB-A.

Al momento attuale è disponibile all’acquisto nella sola colorazione bianca, dovete infine ricordare che le dimensioni sono leggermente più grandi di quanto siamo solitamente abituati a vedere.