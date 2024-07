Per questo mese di Luglio Vodafone ha ufficialmente introdotto sul mercato italiano i tanto attesi smartphone pieghevoli di Samsung. Stiamo parlando del Galaxy Z Flip 6 e del GalaxyZ Fold6. Questi dispositivi innovativi sono stati presentati in anteprima durante l’ evento Unpacked di Samsung. Ma ora sono finalmente disponibili nei negozi Vodafone con opzione di finanziamento a rate, valide sia per i nuovi che per i clienti già esistenti.

Si tratta di una soluzione assolutamente vantaggiosa ideata dal suddetto operatore per “diluire” il costo degli smartphone in 24 rate mensili, con tariffe variabili in base all’offerta sottoscritta.

Vodafone: scelta e convenienza, finanziamenti flessibili per tutti i gusti

Ma non è tutto. Vodafone ha anche lanciato promozioni esclusive per coloro che si sono pre-registrati per l’acquisto dei cellulari pieghevoli. Tra le offerte, spicca la possibilità di ricevere un buono Amazon del valore di 100€. Il quale sarà inviato tramite email nel corso di 60 giorni. Per essere idonei a questa promo sarà necessario completare l’ acquisto entro il 26 Luglio 2024. In aggiunta a tutto ciò, l’ operatore offre gratuitamente, per un anno, anche l’assicurazione Vodafone-Care a tutti i clienti che compreranno un dispositivo pieghevole. Per chi invece porta uno smartphone usato, è prevista una valutazione extra di 100€. Quest’ ultima potrà poi essere utilizzata per scontare ulteriormente le rate.

Come già detto, i prezzi mensili variano in base alla durata del finanziamento e al modello di cellulare scelto. Infatti sono proprio queste opzioni di pagamento flessibili a rendere tale promozione così allettante. In quanto, tale soluzione permette di rendere accessibile ai consumatori le ultime innovazioni tecnologiche del momento e senza dover pagare l’intero importo in una volta sola. Per coloro che invece preferiscono un’opzione più economica e meno impegnativa, Vodafone offre anche il programma VodafoneSmartphone Easy. Grazie a cui è possibile pagare un minimo di 5€ al mese per il GalaxyZ Flip 6 e 32,50€ per il Fold6.