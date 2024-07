In Russia era stato creato un bombardiere che doveva essere in grado di garantire alla nazione una buona protezione contro gli attacchi nemici dato che era in corso la Guerra Fredda. Alcune delle sue peculiarità hanno fatto si che venga ricordato anche negli anni successivi. Il motivo principale per cui la Russia ha deciso di creare un aereo diverso dagli altri sta proprio nel tipo di equipaggiamento che bisognava adoperare per sconfiggere un nemico molto forte.

L’ aereo in questione è il Tupolev Tu-22 che doveva essere molto rivoluzionario per l’ epoca in modo da mettere in una buona posizione la Russia nei confronti del nemico. Durante però la fase di controllo e di test è emerso quanto questo velivolo sia inaffidabile; questo deriva da numerosi problemi che sono venuti fuori derivanti anche dalle esigenze del pilota e dell’ equipaggio. Il Tu-22 possedeva dei sistemi di bombardamento veramente all’ avanguardia, ma le altre caratteristiche non rispecchiavano a pieno il piano principale.

Russia, ecco alcune delle peculiarità del velivolo

Il Tu-22 poteva raggiungere distanze di 7.150 km con rifornimento in volo, aveva anche un cannone R-23 e missili Kh-22 e poteva trasportare fino a 12.000 kg di bombe. I problemi principali sono derivanti dalla difficoltà di manutenzione e maneggevolezza oltre anche a delle velocità di atterraggio troppo elevate. La visibilità era limitata e non era stato inserito al suo interno un bagno per l’ equipaggio. Una peculiarità che lo distingue dagli altri è il liquido che veniva utilizzato per raffreddare il motore: una miscela costituita da 40% etanolo e 60% acqua, la consistenza del vodka. Questo fece guadagnare al Tu-22 il soprannome di “Booze Carrier“. Di questi velivoli ne furono realizzati 311 esemplare in 16 modelli diversi che furono utilizzati nella guerra sovietico-afghana e quella Iran-Iraq.

Questi modelli dimostrano tutte difficoltà ingegneristiche che hanno dovuto affrontare per realizzare un aereo in grado di competere con il nemico durante la Guerra Fredda.