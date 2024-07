Il tanto atteso Prime Day 2024 è finalmente arrivato, portando con sé una serie di offerte eccezionali sui robot aspirapolvere Narwal, leader nel settore dei dispositivi di pulizia intelligenti. Dal 16 luglio fino al 22 luglio, i consumatori potranno approfittare di sconti imperdibili su Amazon e sul sito ufficiale Narwal. Scopri le promozioni più interessanti e scegli il modello che fa per te, risparmiando fino al 50%!

Narwal Freo X Ultra: Pulizia di alta gamma a prezzo ridotto

Il fiore all’occhiello di questa promozione è il Narwal Freo X Ultra, disponibile a soli 689€ invece di 949€. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione offre prestazioni eccezionali grazie alla sua potente aspirazione e al sistema di pulizia avanzato. Con la sua capacità di mappatura intelligente e la navigazione precisa, il Freo X Ultra garantisce una pulizia completa ed efficiente di tutta la casa.

Per chi desidera un’esperienza di pulizia ancora più completa, Narwal propone un bundle esclusivo: il Freo X Ultra accompagnato da due kit di accessori a soli 829€, anziché 1257€. Questa offerta, disponibile solo sul sito ufficiale Narwal, rappresenta un’opportunità unica per chi vuole massimizzare le potenzialità del proprio robot.

Narwal Freo X Plus: L’alternativa economica ma potente

Per chi cerca un’opzione più economica senza compromettere la qualità, il Narwal Freo X Plus è disponibile a un prezzo straordinario di 249€, rispetto al prezzo originale di 399€. Questo modello offre molte delle funzionalità avanzate del suo fratello maggiore, garantendo prestazioni eccellenti a un prezzo accessibile.

Come approfittare delle offerte

Gli acquirenti interessati possono trovare queste offerte sia su Amazon che sul sito ufficiale Narwal. È importante notare che per gli acquisti su Amazon, è necessario selezionare il coupon disponibile nella pagina del prodotto per usufruire dello sconto.

Queste offerte rappresentano un’opportunità unica per chi desidera investire in un sistema di pulizia domestica all’avanguardia. Con la reputazione di Narwal per l’innovazione e la qualità, questi sconti rendono i loro prodotti più accessibili che mai.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: le offerte sono valide solo fino al 22 luglio. Che siate alla ricerca di un sistema di pulizia top di gamma o di un’opzione più economica ma efficace, Narwal ha l’offerta giusta per voi in questo Prime Day.

Nota: per gli acquisti su Amazon è necessario spuntare la casella Coupon nella pagina prodotto.