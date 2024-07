Fra pochi giorni, il colosso giapponese Sony renderà disponibili su PlayStation Store tante nuove offerte e sconti. Si tratta della promozione denominata Sconti Estivi e in queste ultime ore, l’azienda ha deciso di dare accesso in anteprima a questi sconti a tutti gli abbonati al servizio in abbonamento di PlayStation Plus. Questo permetterà quindi agli utenti iscritti a questo servizio di usufruire di tantissimi sconti anche spesso esagerati, che arrivano a sfiorare il 90%. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Store, arrivano in anticipo per gli utenti i nuovi Sconti Estivi

Dovrebbero iniziare a breve su PlayStation Store tantissimi sconti ed offerte grazie alla promozione denominata Sconti Estivi. Come già accennato in apertura, però, il colosso giapponese Sony ha deciso di far arrivare in anticipo questi sconti per una particolare tipologia di utenti. In particolare, potranno accedere in anteprima a questi sconti ed offerte tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento a PlayStation Plus.

Come da tradizione dell’azienda, si tratta di promozioni e sconti di un certo spessore, che permetteranno agli utenti di portarsi a casa tantissimi videogiochi di rilievo. Tra i titoli proposti attualmente in sconto con la promo Sconti Estivi è Dragon Ball: The Breakers Special. Quest’ultimo è al momento acquistabile ad un costo di appena 9,99 euro grazie allo sconto piuttosto alto del 67%.

Sono poi disponibili tantissimi altri videogiochi su PlayStation Store. Ricordiamo qui di seguito tanti altri videogiochi in sconto.

• Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ad un costo di 52,49€ grazie allo sconto del 25%

• Destiny 2: La Forma Ultima ad un costo di 37,49€ grazie allo sconto del 20%

• Granblue Fantasy Versus: Rising ad un costo di 29,99€ grazie allo sconto del 40%

• Jojo’s Bizzarre Adventure: All-Star Battle R Ultimate ad un costo di 33,99€ gtazie allo sconto del 60%