OFFERTA PRIME DAY Amazon: Samsung OPPO A78 a prezzo Folle

Amazon ha per te il meglio dei prodotti in sconto grazie al favoloso Prime Day. L’iniziativa regala tantissime promozioni su articoli fantastici ora disponibili finalmente a prezzi stracciatissimi. Non ci sarà occasione più succosa di questa per acquistare nuovi device tech a costi bassissimi. Troverai sconti da favola su una vastissima gamma di categorie diverse di prodotti, dagli elettrodomestici più grandi come i condizionatori agli smartphone più recenti e super tecnologici.

Tra le offerte del Prime Day Amazon ci sono tanti modelli interessanti di smartphone, ma quello che chiama attenzione l’OPPO A78. Questo dispositivo da urlo ed imperdibile è dotato di una doppia fotocamera dalla posizione verticale. La prima lente ha una potenza superlativa di 50MP che ti permetterà di catturare immagini dettagliate e vivide. La lavorazione esclusiva OPPO Glow a doppia trama rende poi lo smartphone satinato ed al contempo brillante, unico nel suo genere. Con questa tecnologia il dispositivi è totalmente anti-impronta ed anti-graffio.

Lo smartphone OPPO eccezionalmente scontato grazie al Prime Day Amazon

Il display AMOLED da 6.43″ ha un Refresh Rate da 90Hz così da riuscire a riprodurre da ogni angolazione colori brillanti e realistici. Potrai guardare le tue serie tv e sentirti parte della storia tanto le immagini saranno realistiche. La batteria è un modello da ben 5000mAh il ché garantisce una grande autonomia di utilizzo. Potrai usare questo smartphone, dopo averlo acquistato su Amazon, a lungo, tutta la giornata senza preoccuparti della ricarica.

Il contenuto della confezione dell’OPPO A78 include lo smartphone, un caricatore rapido da 67W, un cavo di ricarica USB-C, una utilissima pellicola protettiva, il SIM ejector ed il manuale per l’utente in cui è spiegato esattamente come funziona il device. Tutte queste caratteristiche avanzate rendono l’OPPO A78 è una delle migliori scelte che puoi fare durante il Prime Day di Amazon!

Non perdere questa occasione unica! Acquista finalmente un nuovo smartphone di ultima generazione e scopri quanto sia diverso possedere un device di alta tecnologia. Il costo attuale in promozione è di soli 159 euro invece di 299 euro! Vai su questo link per ordinarlo all’istante. Le offerte del Prime Day di Amazon sono disponibili solo per un tempo limitato, affrettati e approfittane subito.