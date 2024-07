Il Prime Day vi sta spettando, la migliore iniziativa di scontistica di tutto il mondo tech targata Amazon. Articoli eccezionali e talmente scontati da non credere ai vostri occhi, prenderete si tratti di un sogno. I brand più famosi in assoluto sono ora a prezzi straordinariamente sottocosto, ma stati così bassi. A disposizione tantissimi prodotti tech eccezionali, articoli per l’intrattenimento, per la casa, per il lavoro e accessori per i laptop super convenienti. Correte su Amazon per accedere alle offerte con entusiasmo prima che scadano. Troverete qualcosa che di certo sembrerà fatto apposta per voi. Migliaia di articoli sono ora in sconto, pronti per essere comprati e portati a casa. Ricordate che con la spedizione prime, in pochi giorni qualunque cosa compriate sarà tra le vostre mani.

Un grandioso Mouse Apple vi aspetta tra le promo del Prime Day Amazon

Sapete che c’è di straordinario in questo Prime Day Amazon? L’Apple Magic Mouse, un accessorio indispensabile per chi cerca funzionalità e design elegante. Questo mouse è wireless e ricaricabile, elimina la necessità di cambiare pile divenendo anche più ecologico. Si connette via Bluetooth al vostro dispositivo e, grazie alla batteria interna ricaricabile, offre settimane di autonomia, durando così tanto che passerà almeno un mese prima di doverlo ricaricare!

Il Magic Mouse è compatibile con Mac o iPad e si abbina immediatamente, permettendovi di mettervi subito al lavoro. La superficie Multi-Touch consente di compiere gesti intuitivi come sfogliare o scorrere, mentre la base stabile scivola perfettamente sulla scrivania. Questo rende l’utilizzo quotidiano fluido e senza sforzo. In dotazione, troverete anche un cavo intrecciato da USB-C a Lightning, per collegarlo e ricaricarlo facilmente tramite la porta USB-C del vostro Mac. Attenzione, per usarlo dovrete avete Pad con iPadOS 13.4 o successivo. Questo accessorio è offerto a un prezzo scontato di 75 euro invece di 109 euro, rendendolo un affare imperdibile per l’Amazon Prime Day a cui potete accedere cliccando qui. Siate furbi, non state li ad aspettare che i prodotti arrivino dal cielo, approfittate di queste incredibili offerte disponibili solo per un tempo limitato. Il Prime Day di Amazon è il momento giusto per darvi allo shopping più pazzo!