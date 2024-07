Dal 8 luglio al 29 luglio 2024, gli utenti italiani hanno l’opportunità di accedere a una nuova offerta promozionale dell’operatore virtuale ho. Mobile, denominata ho. 5,99. Rivolta esclusivamente ai nuovi clienti che attivano un nuovo numero o trasferiscono la propria linea da altri operatori, questa offerta è disponibile esclusivamente online, sul sito ufficiale dell’operatore.

L’offerta imperdibile di ho. Mobile

Cosa include questa nuova proposta? Ad un prezzo competitivo di 5,99 euro al mese, gli utenti potranno godere di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili, oltre a SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Non solo: l’offerta include anche un generoso pacchetto dati di 100 Giga con velocità di download fino a 60 Mbps in 4G.

Un particolare vantaggio di questa promozione è il costo di attivazione promozionale, fissato a soli 2,99 euro anziché i consueti 29,90 euro, per coloro che attivano un nuovo numero o provengono da operatori selezionati come Iliad, Fastweb, e altri elencati. Tuttavia, per chi passa da TIM, Vodafone, WindTre o Very Mobile, è richiesta l’attivazione della ricarica automatica al costo standard di 29,90 euro.

Coloro che preferiscono evitare la ricarica automatica possono scegliere un’alternativa: l’offerta ho. 13,99, che offre 150 Giga di dati, sempre con minuti e SMS illimitati, al costo mensile di 13,99 euro, con il medesimo costo di attivazione di 29,90 euro.

È importante notare che l’attivazione di qualsiasi offerta ho. Mobile comporta l’addebito del costo di attivazione insieme al prezzo della prima ricarica. La SIM fisica è fornita gratuitamente, mentre per l’eSIM è previsto un piccolo costo di 1,99 euro.

Altre offerte in 5g

Dal 8 maggio 2024, tutte le offerte ho. Mobile in 4G garantiscono una velocità di download e upload fino a 60 Mbps, raddoppiando i limiti precedenti. Per coloro che optano per le offerte abilitate al 5G, la velocità massima prevista è notevolmente superiore, fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, senza alcun limite come con Vodafone.

L’accesso alla rete 5G è possibile aggiungendo l’opzione ho. Il Turbo a 0,99 euro al mese o con il programma ho.+ a 1,99 euro al mese. È essenziale possedere uno smartphone compatibile e trovarsi sotto copertura 5G per utilizzare questa tecnologia di quinta generazione con le SIM ho. Mobile.