Negli ultimi anni, la diffusione e la visualizzazione di video online sono esplose, e questo ha messo a dura prova le infrastrutture delle reti telefoniche. Le telco si sono trovate costrette a investire continuamente per migliorare le loro reti e gestire l’aumento del traffico. Da tempo, gli operatori telefonici chiedono alle Big Tech di contribuire a questi investimenti, e l’Unione Europea sta finalmente valutando questa possibilità.

La partnership tra Vodafone e Meta per i video online

Un passo importante in questa direzione è la nuova collaborazione tra Vodafone e Meta. Le due aziende hanno deciso di lavorare insieme per ottimizzare la capacità di rete, permettendo ai clienti di telefonia mobile in 11 paesi europei di visualizzare più video brevi di alta qualità senza intasare le reti. E i risultati sembrano promettenti. I test condotti nel Regno Unito hanno mostrato una significativa riduzione del traffico di rete per le applicazioni di Meta sulla rete mobile di Vodafone. In pratica, Vodafone è riuscita a liberare risorse di rete aggiuntive in alcune delle sue aree 4G/5G più frequentate, come centri commerciali e hub di trasporto, migliorando l’esperienza per tutti i suoi clienti mobili.

Gli 11 paesi coinvolti in questa iniziativa sono Albania, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Regno Unito. La volontà di Meta di ottimizzare la distribuzione dei video per le sue applicazioni rappresenta un passo importante verso un uso più efficiente delle risorse di rete esistenti. Vodafone e Meta stanno già implementando queste ottimizzazioni nei mercati europei di Vodafone e intendono continuare a collaborare per promuovere ulteriori efficienze.

Alberto Ripepi, Chief Network Officer di Vodafone, ha dichiarato che questa collaborazione con Meta apre la strada a un uso più efficiente delle risorse di rete e che entrambe le aziende intendono continuare a lavorare insieme per migliorare ulteriormente le cose. Anche Gaya Nagarajan, Vice Presidente di Network Engineering di Meta, ha sottolineato l’importanza di questa partnership a lungo termine. Ha spiegato che la collaborazione sull’ottimizzazione dei video è un’opportunità per guidare l’innovazione e plasmare il futuro di internet. Meta si impegna a continuare questa collaborazione con partner innovativi come Vodafone, produttori di dispositivi e l’intero ecosistema digitale per spingere i confini dell’ottimizzazione video.