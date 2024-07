In occasione del Goodwood Festival of Speed, un importante evento motoristico che si tiene annualmente in Inghilterra, Red Bull Advanced Technologies ha presentato la nuova RB17. Questa incredibile hypercar nasce per confermare le potenzialità aerodinamiche, motoristiche e progettuali del team inglese con sede a Milton Keynes.

Realizzata completamente negli stabilimenti della Red Bull Advanced Technologies, la vettura rappresenta la somma di tutta la conoscenza acquisita in oltre venti anni di Formula 1. Infatti, la RB17 è un progetto voluto dal Team Principal di Oracle Red Bull Racing, Christian Horner, affidato al genio dell’aerodinamica Adrian Newey e a Rob Gray, Technical Director del gruppo.

Come dichiarato da Christian Horner, Team Principal e CEO del Gruppo, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di svelare la RB17 al Goodwood Festival of Speed, un progetto che è uno dei più autentici ed eccitanti che Red Bull Advanced Technologies abbia intrapreso fino ad oggi“.

Red Bull RB17 è finalmente ufficiale, l’hypercar è progettata da Adrian Newey e realizzata da Red Bull Advanced Technologies

Il Team Principal ha confermato che la progettazione della hypercar beneficia del know-how acquisito nella massima serie del motorsport. Infatti, il team di Formula 1 è incentrato completamente sulle prestazioni e la progettazione da zero di una hypercar era un progetto assolutamente coerente con gli obiettivi del brand.

Anche Adrian Newey, Chief Technical Officer del gruppo, ha raccontato con entusiasmo la sua creazione: “Ho valutato per molti anni prima di accettare la sfida di progettare la nostra Hypercar, dal concept alla sua consegna, ed è stato un progetto magnifico e un viaggio straordinario. Il fatto che oggi sia il giorno in cui togliamo i veli e vediamo la nascita della RB17 è davvero notevole“.

Secondo l’aerodinamico più vincente della Formula 1, questa RB17 rappresenta la fusione di tutto quello in cui Oracle Red Bull Racing crede: potenza, velocità e bellezza. Il progettista conferma che la hypercar riuscirà a pareggiare le prestazioni di una monoposto di F1, condividendo questa esperienza unica con un amico o un partner grazie ai due posti a sedere.

Il Technical Director di Red Bull Advanced Technologies, Rob Gray, ha infine confermato che la RB17 è un progetto straordinario. Gli sforzi profusi dal team hanno permesso di mostrare al mondo le capità ingegneristiche, di design e tecniche del team creando un modello unico che farà innamorare gli appassionati.