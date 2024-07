WhatsApp, la nota app di messaggistica istantanea, di recente, ha lanciato una nuova funzionalità. Quest’ ultima è stata progettata per proteggere gli utenti dalle truffe online. Le quali, ad oggi, sono diventate sempre più diffuse. Tale innovazione mira appunto a migliorare la sicurezza delle persone fornendo informazioni dettagliate sui gruppi appena creati da numeri sconosciuti. Il lancio globale della nuova caratteristica è già in corso. Anche se potrebbe richiedere qualche settimana per essere pienamente disponibile per tutti.

WhatsApp: in cosa consiste l’ ultimo aggiornamento dell’ app

La nuova funzione si manifesta attraverso una scheda informativa che appare automaticamente quando si viene aggiunti a un gruppo da un numero non salvato nella rubrica. Questa scheda fornisce informazioni importanti come l’identità del creatore della community. Oltre alla data di creazione e una breve descrizione delle sue finalità. Tale strumento è davvero molto utile, in quanto aiuta le persone a identificare potenziali truffe. Ma soprattutto consente loro anche di agire prontamente. Infatti grazie al pulsante “Abbandona gruppo” , ben visibile sulla scheda, gli utenti possono svincolarsi rapidamente da situazioni sospette. In più, è anche disponibile un link diretto per ottenere ulteriori dettagli sui sistemi di sicurezza di WhatsApp. Così da offrire agli utilizzatori della piattaforma una visuale completa di tutte le misure di protezione disponibili.

L’iniziativa arriva in un momento molto importante. Considerato l’ attuale aumento delle truffe online. In particolare quelle che sfruttano le vulnerabilità emotive delle vittime attraverso proposte di lavoro fasulle o altre soluzioni ingannevoli. Queste strategie ingannevoli sono note anche come “task scam“. Esse possono avere un impatto rilevante sulla privacy e sulla sicurezza altrui. Ecco perché, in un simile contesto, l’obiettivo principale è quello di fornire gli strumenti necessari per proteggere la propria esperienza online e ridurre al minimo i rischi di cadere vittima di frodi.

Questo passo punta così a conservare WhatsApp un ambiente più sicuro e affidabile per milioni di persone in tutto il mondo. Ma allo stesso tempo, vuole incoraggiare i suoi utilizzatori ad essere più consapevoli e vigili nel loro utilizzo quotidiano.