Philips OneBlade 360 Face è un regolabarba, che funge anche da rasoio elettrico, in grado di garantire la massima versatilità e utilizzo al consumatore finale. Un prodotto che potremmo quasi definire 2in1, per la sua capacità di accontentare la maggior parte delle esigenze, ricordando comunque essere in commercio nel periodo corrente ad un prezzo decisamente concorrenziale rispetto al passato.

Il modello oggetto del nostro articolo è il QP2734/30, all’interno della confezione si possono trovare una serie di accessori molto interessanti, tra cui 2 lame 360 per il visto, il pettine regolabile 5in1, così da regolare manualmente la lunghezza della barba, per finire ovviamente con il prodotto in sé ed il filo per la ricarica, che termina con una porta USB-A, segnale che idealmente si potrebbe collegare anche ad un computer, o dispositivi dello stesso genere.

Philips OneBlade 360 Face: che occasione su Amazon

Un prezzo davvero da non perdere per uno dei migliori regolabarba attualmente in circolazione, infatti il Philips OneBlade 360 Face può essere acquistato oggi a soli 34,99 euro, così da poter risparmiare ben il 42% del valore iniziale, che era previsto e fissato a 59,99 euro. La spedizione, come sempre del resto, è gestita da Amazon, con consegna a domicilio anche il giorno successivo all’effettivo acquisto. L’ordine può essere completato al seguente link.

Il funzionamento a batteria lo rende estremamente versatile, l’autonomia è decisamente migliore delle aspettative, poiché a tutti gli effetti l’utente si ritrova a poterne godere anche per una settimana intera, prima di dover ricorrere alla presa a muro. Oltretutto la versatilità della ricarica tramite la porta USB-A è un qualcosa da non sottovalutare per nessun motivo al mondo, in quanto ne permette la ricarica semplice con qualsiasi prodotto in circolazione, senza vincoli particolari a cui sottostare.