Prezzo sempre più basso per l’acquisto di Apple iPhone 15 Pro, uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo al giorno d’oggi il proprio punto di forza, mettendo a disposizione del consumatore finale la possibilità di accede ad una serie di ottime performance, pagandole relativamente meno del listino originario.

Avvicinarsi all’Apple iPhone 15 Pro è ora molto più semplice del passato, considerando comunque che si mettono le mani su un prodotto con dimensioni di 146,6 x 70,6 x 8,25 millimetri di spessore, ed un peso che raggiunge i 187 grammi. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, ottimo super retina XDR OLED, con 460 ppi e risoluzione 1179 x 2556 pixel, e sopratutto un refresh rate che raggiunge i 120Hz (il tutto con protezione Ceramic Shield).

Apple iPhone 15 Pro: che sconto su Amazon

Un prezzo davvero inedito ed esclusivo per l’acquisto di uno dei migliori smartphone in circolazione, stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 15 Pro, che oggi potrà essere vostro con un esborso finale di soli 969 euro. Da notare a tutti gli effetti che il prodotto viene distribuito con una riduzione del 22% del prezzo originario di listino, corrispondente a quasi 300 euro di sconto effettivo. Acquistatelo subito qui.

Uno dei pregi maggiori di questo smartphone è sicuramente il comparto fotografico, composto sapientemente da tre sensori nella parte posteriore: un principale da 48 megapixel, seguito poi da teleobiettivo e ultragrandangolare entrambi da 12 megapixel. Gli scatti vengono realizzati al massimo a 8000 x 6000 pixel, mentre anteriormente è stato posizionato un sensore da 12 megapixel con apertura F1.9, comunque di buona qualità.

In ultimo, la batteria ha una capacità di 3274 mAh, un quantitativo più che sufficiente per riuscire a soddisfare senza troppa difficoltà le esigenze dell’utente che vuole utilizzare lo smartphone per qualche giorno, prima di ricorrere alla presa a muro.