Amazon ha svelato Echo Spot, l’ultimo nato nella famiglia di dispositivi della serie. È stato presentato come una sveglia intelligente innovativa. Il dispositivo sarà disponibile sul mercato nei colori nero, bianco e blu. Echo Spot si distingue per il design compatto ed elegante. È arricchito da un display a colori a illuminazione graduale. Quest’ultimo è personalizzabile con diversi quadranti e animazioni.

Echo Spot offre svariate funzionalità. Oltre a mostrare l’ora, fornisce informazioni sul meteo e sulle canzoni in riproduzione. Grazie all’altoparlante direzionale da 1,73 pollici, garantisce un audio chiaro e potente.

Ci siamo quasi: arriva il nuovo Echo Spot di Amazon

Il dispositivo si integra perfettamente con altri prodotti per smart home. In questo modo gli utenti hanno la possibilità di controllare dispositivi compatibili e impostare routine personalizzate. Le funzionalità di comunicazione includono chiamate audio e annunci in casa.

Per le specifiche tecniche, Echo Spot di Amazon misura 113 x 103 x 111mm. Il peso è di 405 grammi. Il display touch è da 2,83pollici. La risoluzione di 240 x 320pixel. Il processore è un MediaTek MT8519, con 1GB di RAM e 8GB di spazio di archiviazione eMMC. La connettività è caratterizzata da una scheda di rete MediaTek MT7653 Wi-Fi 5 dual band. Ci sono anche Bluetooth Low Energy e compatibilità Matter IoT. L’audio è gestito da un altoparlante full range da 1,73 pollici. L’alimentazione avviene con un adattatore di rete da 15watt. Quest’ultimo è incluso nella confezione.

Echo Spot è realizzato per il 36% con materiali riciclati. La confezione è completamente riciclabile. Per il 98% è composto da materiali basati su fibra di legno provenienti da fonti responsabili. Echo Spot di Amazon è disponibile fino al 17 luglio al prezzo di 94,99euro. Per gli utenti Prime è disponibile una promo che offre il dispositivo a 54,99 euro. Un’offerta imperdibile, vantaggiosa per tutti gli utenti che desiderano provare il nuovo dispositivo Amazon in arrivo.