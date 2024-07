SSD: i modelli con ampiezza da 16TB atterrano sul mercato

Western Digital ha annunciato solo il mese scorso i suoi componenti 2TB 3D QLC NAND, suscitando grande interesse nel settore della tecnologia di archiviazione. Oggi, il partner produttivo Kioxia ha fatto lo stesso, ma con più dettagli riguardo ai suoi SSD 3D QLC NAND da 256GB, progettati per realizzare unità ad alte prestazioni e alta capacità. I nuovi dispositivi 2TB 3D QLC NAND di Kioxia si basano sulla tecnologia del processo BiCS8 a 218 strati, vantando una velocità di interfaccia di 3.600 MT/s. Che significa? Che sono tra i componenti SSD più veloci al mondo. I nuovi dispositivi presentano poi un’efficienza di scrittura del 70% superiore rispetto ai QLC 3D di Kioxia basati sul nodo di produzione BiCS5.

Kioxia presenta i suoi nuovi SSD

Oltre alla velocità impressionante, i componenti 2TB 3D QLC NAND di Kioxia includono una caratteristica del tutto nuova: i NAND 3D QLC da 1Tb ottimizzati per le prestazioni. Questi offrono anche prestazioni di scrittura sequenziale del 30% più veloci e una latenza di lettura inferiore del 15%. I dispositivi 1TB 3D QLC sono ideali per SSD client e applicazioni mobili, dando loro prestazioni che possono competere con quelle basate su 3D TLC NAND.

L’aumento della capacità dei dispositivi di Kioxia consentirà ai clienti di poter costruire SSD ad altissima capacità in modo più ridotto. Ad esempio, un pacchetto da 16 strati con dimensioni di 11,5 x 13,5 x 1,5 mm potrebbe creare la base per un SSD M.2-2230 da 4TB o un’unità M.2-2280 da 16TB. Questo rappresenta un grande vantaggio per i clienti di Kioxia che costruiscono SSD, offrendo una capacità di archiviazione senza precedenti in spazi compatti.

Kioxia mette in campo i suoi dispositivi 2TB 3D QLC NAND BiCS8 per le app di intelligenza artificiale e per i backup storage di grande livello. Entrambe le applicazioni beneficiano enormemente dall’alta densità di archiviazione data da questi nuovi componenti. La capacità di gestire grandi quantità di dati in modo efficiente è infatti essenziale per il successo delle soluzioni di IA moderne. Grazie alla tecnologia avanzata BiCS8 a 218 strati e all’ottimizzazione delle prestazioni, questi nuovi dispositivi promettono di reinventare nuovamente il mercato degli SSD.