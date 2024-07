Il monitor da gaming di casa Philips viene proposto al pubblico a soli 80 euro, rappresenta a tutti gli effetti una pazzia su cui tanti utenti devono assolutamente fare affidamento, nell’ottica comunque di avere il massimo con il minimo sforzo.

Il modello in questione è il 221V8A, nella sua variante da 22 pollici di diagonale, con refresh rate che può raggiungere i 75Hz, oltre ad una risoluzione massima FullHD. Il tempo di risposta, nonostante comunque la fascia di prezzo sia bassa, è di soli 4 millisecondi, nascondendo nella parte posteriore una buonissima connettività fisica generale.

Solo con il nostro canale Telegram ufficiale avrete i codici sconto Amazon esclusivi ed anche le offerte migliori di oggi.

Monitor gaming Philips: offertissima Amazon

Il monitor da gaming in oggetto viene proposto ad uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti prima d’ora, infatti il suo valore finale di soli 82,91 euro, contro i 114,90 euro previsti di prezzo consigliato (con sconto del 28%), rappresenta forse la migliore occasione del momento, che non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire. Premete questo link per l’acquisto.

Come vi abbiamo anticipato, nella parte posteriore si trova una buona selezione di connettori fisici, tra cui una porta HDMI per il collegamento di dispositivi di ultima generazione, passando per una classica VGA, che risulta essere più adatta nel caso in cui abbiate tra le mani un device un po’ più datato. Non mancano all’appello casse audio integrate direttamente nel monitor, in questo modo sarà possibile godere di un sound di ottimo livello, anche spendendo così poco.

Il prodotto può facilmente essere appeso ad un muro, o ad una qualsiasi superficie, sfruttando gli attacchi VESA, sempre inseriti posteriormente. Il posizionamento può avvenire senza troppi problemi su qualsiasi superficie, grazie ad una comoda base circolare, anche se non risulta essere modificabile in altezza. Per i dettagli collegatevi direttamente al sito linkato poco sopra.