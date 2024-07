Questi mesi in casa Apple sono senza alcun dubbio ricchi di impegni e carichi di lavori da portare a termine, la nota azienda infatti sta lavorando su più fronti per prepararsi al meglio all’arrivo della nuova generazione di iPhone che porterà con sé la rivoluzione targata intelligenza artificiale, l’azienda sta infatti lavorando senza sosta ad Apple intelligence e ad iOS 18, il quale porterà con sé dei cambiamenti radicali per l’ecosistema Apple, introducendo tantissime novità.

ciò nonostante Apple non ha dimenticato ciò che si è lasciata alle spalle e sta infatti continuando ad aggiornare periodicamente iOS 17 con aggiornamenti costanti e necessari per mantenere il sistema operativo al massimo tasso di sicurezza possibile, infatti al momento il sistema operativo standard per iPhone è proprio quest’ultimo dal momento che iOS 18 è disponibile soltanto sul canale beta per gli sviluppatori ed è arrivato tra l’altro alla terza versione e rilasciata proprio nella giornata di ieri.

iOS 17.5.2

Nella giornata di ieri, Apple ha rilasciato i iOS 17.5.2 rendendo di fatto il download disponibile a tutti gli utenti dotati di iPhone, il nuovo aggiornamento però costituisce una minor release e non introduce grosse novità o nuove funzionalità, bensì tantissime correzioni di bug presenti nella versione precedente, il miglioramento di tutta la sicurezza generale del sistema e ovviamente un’aumentata stabilità grazie appunto ai vari bug fix effettuati da Apple.

Se non avete ancora effettuato l’aggiornamento, ovviamente affrettatevi dal momento che è sempre meglio tenere il proprio iPhone con l’ultimo aggiornamento installato a bordo, per farlo vi basterà recarvi nelle impostazioni, selezionare l’opzione generali e poi aggiornamento software, tutto il resto sarà automatico e immediato.

Per chi fosse curioso di provare iOS 18 in beta, per farlo basterà iscriversi online al canale di beta testing per sviluppatori effettuando l’accesso con il proprio ID Apple, così facendo l’aggiornamento apparirà disponibile all’interno dell’apposita sezione sul vostro iPhone.