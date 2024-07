Da oggi, attivare una SIM o eSIM Very Mobile acquistata online è ancora più semplice grazie all’inclusione della Carta d’Identità Elettronica (CIE) tra i metodi di verifica dell’identità. Questo nuovo sistema si aggiunge alle modalità già disponibili: la video identificazione e lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), introdotto da Very Mobile lo scorso dicembre.

L’inclusione della CIE come metodo di identificazione

L’aggiunta della CIE come metodo di identificazione era stata anticipata a giugno, quando era apparsa nella pagina dell’offerta Very Winback 5,99 euro. Inizialmente, questa opzione non era menzionata sul sito ufficiale dell’operatore, ma ora è chiaramente indicata tra le modalità di identificazione disponibili per attivare le SIM.

Il processo di attivazione con la CIE è semplice e veloce. Dopo aver acquistato la SIM online, gli utenti ricevono un’email contenente un QR Code che può essere scansionato tramite la fotocamera dello smartphone. Successivamente, è necessario scaricare l’app Very Mobile, disponibile gratuitamente, e seguire le istruzioni per attivare la SIM. Gli utenti possono scegliere di identificarsi tramite SPID o CIE. Una volta completata l’identificazione, la SIM viene attivata quasi immediatamente, o al massimo entro poche ore.

L’offerta Very Winback 5,99 euro è una delle più competitive sul mercato, offrendo minuti e SMS illimitati, 150 Giga di dati in 4G e 6,4 Giga utilizzabili in Europa. La SIM, la spedizione e l’attivazione sono gratuite, senza costi extra o vincoli contrattuali. Inoltre, non ci sono servizi a pagamento aggiuntivi, rendendo l’offerta trasparente e priva di sorprese.

Fino all’11 luglio, grazie alla promozione Flash Back! XL, i nuovi clienti possono usufruire di un mese di ricarica omaggio. L’offerta è particolarmente interessante per i clienti provenienti da Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori, offrendo un piano conveniente e completo per le comunicazioni mobili.

Very Mobile sempre in prima linea per i suoi utenti

L’integrazione della CIE nel processo di attivazione dimostra l’impegno di Very Mobile nel migliorare l’accessibilità e la praticità dei suoi servizi. Questa nuova funzione risponde efficacemente alle esigenze dei clienti digitali, semplificando ulteriormente il processo di attivazione e rendendo l’esperienza utente ancora più fluida e immediata.