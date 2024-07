Prezzo clamoroso per l’acquisto di una smart TV TCL su Amazon, la promozione di questi giorni è forse una delle migliori degli ultimi mesi, ma risulta essere una fantastica soluzione che permette al singolo consumatore di mettere le mani su un prodotto di alto livello, entrando nel mondo delle smart TV senza essere obbligato a spendere cifre eccessive.

Il modello attualmente in offerta è il 55V68, come molti di voi potranno notare dal codice, trattasi di un televisore da 55 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione massima in 4K HDR, così da assicurarsi la massima qualità e definizione possibile. Il prodotto integra Google Assistant e Amazon Alexa, con sistema operativo Google TV dal design senza bordi, così da poter godere di una esperienza molto più immersiva.

TCL: la smart TV da 55 pollici è in offerta

La promozione corrente riduce di molto la spesa finale da sostenere, proprio perché originariamente il valore di listino del prodotto in questione è pari a 499 euro, ma applicando il coupon del valore pari al 34%, automaticamente da Amazon, la spesa da sostenere si riduce a soli 329 euro. L’ordine può essere completato al seguente link.

Le dimensioni del prodotto sono sostanzialmente inferiori alle aspettative, essendo di 1226 x 75 x 72,5 millimetri di spessore, il tutto comprendendo anche i piedini, che sono posizionati ai lati della parte bassa, mantenendo anche una altezza sufficiente dal piano, così da poter posizionare qualsiasi oggetto al di sotto dello stesso. All’interno della confezione troverete il necessario per il corretto funzionamento, tra cui elenchiamo anche la presenza di un telecomando con controllo vocale, per accedere facilmente all’assistente vocale stesso.

