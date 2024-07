Esselunga non si distingue solo per i suoi eccellenti prodotti alimentari, ma è anche una destinazione eccezionale per chi cerca promozioni irresistibili sugli ultimi e più sensazionali e stupefacenti dispositivi tecnologici. Le offerte spaziano da elettrodomestici a smartphone, computer e tantissimi altri prodotti che forse non sapevate di desiderare. Grazie alle sue promozioni vantaggiose, Esselunga diventa il luogo ideale per chi desidera acquistare le ultime novità tecnologiche senza dover per forza spendere una fortuna.

Fare compere da Esselunga è semplicissimo! Potete infatti usare il sito web o l’app dello store persino per fare la spesa! Lo store vi regala poi un favoloso volantino ricchissimo di promozioni superlative a prezzi stracciatissimi. I prodotti dei marchi migliori sono finalmente in sconto ed hanno prezzi così bassi che correrete subito in uno dei suoi store per acquistare tutto quello che desiderate. Sapete però che a volte Esselunga crea delle promozioni speciali su alcuni dispositivi? L’offerta attualmente attiva è davvero imperdibile.

Samsung A53 ad un prezzo imperdibile da Esselunga

Esselunga ha un’occasione grandiosa ed imperdibile per voi! Nel suo volantino troverete un dispositivo Samsung a un prezzo incredibilmente scontato. Il modello in promozione di cui stiamo parlando è il fantastico e superlativo Galaxy A53 da 128 GB. Questo smartphone ha un meraviglioso schermo Super Amoled da 6,5″ con cui potrete giocare e vedere serie ovunque vi troviate in ottima qualità. Equipaggiato con il sistema operativo Android 12, il Galaxy A53 vi regala prestazioni pazzesche anche quando avete molte app e finestre aperte contemporaneamente grazie alla sua RAM da 6 GB.

La sua fotocamera a quadrupla lente vi consente di scattare foto al pari delle camere professionali con una potenza di 64+12+5+5 megapixel. Inoltre, la ricarica rapidissima da 25W vi darà un telefono carico con una batteria pronta in pochissimi minuti. Il Samsung Galaxy A53 è ora disponibile in negozio al prezzo di soli 249 euro. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica ed unica occasione! Per ulteriori dettagli e per leggere tutte le info inerenti potete consultare il sito di Esselunga cliccando su questo link.