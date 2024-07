In questo periodo di forte instabilità finanziaria, anche le grandi aziende come Volkswagen hanno bisogno di risparmiare e per farlo piuttosto che tagliare il personale hanno preferito tagliare le forniture riservate ai piani alti dell’azienda, stando infatti a quanto emerso in Germania, non sarà più possibile all’interno del gruppo Volkswagen, richiedere una Porsche come auto aziendale, tutto ciò fa parte di un ampio piano di risparmio che porterà l’azienda a risparmiare all’incirca un miliardo l’anno che sicuramente gioverà non poco sul fatturato.

Un addio non graditissimo

Il piano in questione riguarda i membri del cosiddetto Top Management Circle (TMK), i quali alla richiesta di un’auto aziendale potevano richiedere per l’appunto anche un’auto Porsche, d’ora in avanti ciò non sarà più possibile e dovranno accontentarsi di un SUV o di una berlina appartenenti a un’altra classe di vetture.

Gli unici esenti da questo provvedimento sono i dirigenti della Porsche stessa e i membri del consiglio di amministrazione di Volkswagen AG, come il capo Oliver Blume.

Ovviamente tutto ciò non è stato gradito dagli oltre 200 manager coinvolti, i quali hanno già intrapreso delle azioni legali per contestare la decisione di Volkswagen e ottenere di conseguenza nuovamente la possibilità di richiedere una Porsche come auto aziendale, la loro richiesta è già stata fatta pervenire dinanzi al tribunale del lavoro di Braunschweig, con addirittura numerosi manager di Volkswagen che si starebbero opponendo in maniera forte a questa decisione che l’azienda sta prendendo per cercare di risparmiare quantità importanti di denaro ogni anno il tutto certamente ha un aspetto controverso dal momento che molte aziende nelle politiche di taglio dei costi, tendono a tagliare il personale mentre Volkswagen ha preferito ridurre alcuni benefits presenti ai piani alti, una scelta che tutto sommato può sembrare ovvia e moralmente corretta, ma che a quanto pare non è stata accolta nel modo giusto da coloro che ne saranno affetti.