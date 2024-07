Continuano ad intensificarsi i rumors ed i leaks riguardanti il prossimo tablet di casa OnePlus. In particolare, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Pad 2. Nonostante manchino ormai pochissimi giorni al suo debutto ufficiale, nel corso delle ultime ore sono emerse nuove conferme tecniche e anche una nuova immagine renders. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus Pad 2 sta arrivando, ecco nuovi rumors, leaks e immagini renders

Nel corso delle ultime ore il prossimo OnePlus Pad 2 è stato il protagonista di rumors e leaks. Come già accennato in apertura, infatti, il prossimo tablet di OnePlus sarà annunciato a breve, durante un evento che si terrà il 16 luglio 2024. Nonostante questo, il leaker del settore Ishan Agarwal ha postato sulla propria pagina social nuove importanti informazioni, riguardanti per lo più le presunte specifiche tecniche del tablet.

https://x.com/ishanagarwal24/status/1809468436864725155

Secondo quanto ha rivelato il leaker sui social, il prossimo tablet del marchio potrà contare su delle performance davvero notevoli. Sotto alla scocca sarà infatti presente il potente soc Snapdragon 8 Gen 3. A detta del leaker, a supporto ci saranno diversi tagli di memoria, comprendenti fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno.

La parte frontale del tablet sarà invece occupata da un grande display. Nello specifico, ci sarà uno schermo con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 12.1 pollici con una risoluzione pari a 3000 x 2120 pixel. Il pannello dovrebbe avere il supporto al Dolby Vision e una luminosità di picco pari a 900 nits. La batteria avrà poi una capienza di 9510 mah con supporto alla ricarica rapida da 65W. Sul retro, infine, dovrebbe esserci un sensore fotografico principale da 13 MP.

Insomma, sono tante informazioni di cui per ora non abbiamo la conferma ufficiale. Ricordiamo però che Ishan Agarwal è un leaker piuttosto attendibile. Vi terremo aggiornati se arriveranno conferme da parte dell’azienda tech OnePlus.