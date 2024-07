Offerte TIM luglio 2024: le Power arrivano a 300 GB in 5G

La grande ascesa dei gestori virtuali si è consacrata nel corso degli anni soprattutto con alcuni nomi molto famosi. Prima era difficile che un utente scegliesse un provider di questo genere, ma con il cambiare dei tempi sono cambiate anche le esigenze. Coloro che erano affezionati a determinate aziende, hanno cominciato ad avere una mentalità più versatile anche per via dei prezzi più bassi che hanno incontrato sul loro cammino e dei contenuti molto più larghi di maniche. È questa la motivazione che ha spinto un gestore storico e soprattutto egemone nel territorio italiano come TIM a dover trovare una soluzione alternativa.

Le sue offerte sono sempre state riconosciute come quelle più di qualità, ma allo stesso tempo anche più costose. Proprio a tal proposito l’azienda italiana ha deciso di intervenire con un gran numero di nuove offerte nel corso dell’ultimo anno. Tutto è culminato in una gamma che attualmente riveste un ruolo primario nel mondo della telefonia mobile, più precisamente la Power. Molto diverse tra loro ma estremamente simili per quello che vogliono offrire, le tre promozioni mobili sono ancora disponibili.

TIM: le nuove Power hanno tutto, eccole a partire da 6,99 € al mese

Queste includono tutte minuti senza limiti e 200 SMS. La Iron offre 150 giga in 4G per 6,99 € al mese mentre la Supreme Easy 200 giga in 4G per 7,99 € al mese. La Power Special è la migliore: al suo interno ecco 300 giga in 5G per 9,99 € al mese.

Tutte queste offerte possono essere sottoscritte solo da alcuni gestori, o almeno così TIM ha voluto imporre. Chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad infatti può fiondarsi di diritto su una delle nuove Power. Inoltre solo per il primo mese chiunque dovesse scegliere una di queste offerte potrà evitare di pagare il mensile.