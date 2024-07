Con grande sorpresa, i Galaxy Buds3 Pro di Samsung sono già stati avvistati nei negozi giorni prima dell’evento ufficiale Galaxy Unpacked. Un fortunato utente di Reddit, residente negli Stati Uniti, ha condiviso le sue prime impressioni dopo aver acquistato gli auricolari per 250 dollari presso una filiale di Walmart. L’ acquirente ha poi mostrato le immagini della versione Pro in grigio scuro, confermando ufficialmente la disponibilità dei nuovi auricolari in-ear. Non è stato però specificato come egli sia riuscito a ottenere il prodotto in anticipo. Ad ogni modo, ha espresso grande soddisfazione per la qualità audio, paragonandola favorevolmente a quella degli AirPods Pr.

Le reazioni di questo primissimo acquirente

mettono in evidenza anche la facilità di connessione di questi fantastici accessori. Sia con dispositivi Android che con iOS. Caratteristica che contribuisce a rendere i Buds3 Pro una scelta versatile per coloro che utilizzano piattaforme diverse.

Galaxy Buds3 Pro: funzionalità e imitazioni

Un’altra caratteristica interessante nei nuovi Galaxy Bud, riguarda le cosiddette “blade lights”. Ovvero indicatori luminosi che corrono lungo lo stelo degli auricolari. Queste luci si accendono quando si apre la custodia, fornendo un’indicazione visiva del livello della batteria. Una novità che potrebbe risultare molto utile. Nonostante le prime impressioni positive, l’utente ha sottolineato però che le informazioni condivise sono basate su un uso limitato e non ufficiale. Quindi è opportuno attendere dettagli più completi e verificati che saranno annunciati durante l’evento ufficiale.

Anche se le prime impressioni sui Galaxy Buds3 Pro sono positive, non mancano però alcune limitazioni. A tal proposito, uno degli aspetti critici segnalati riguarda la funzione Bluetooth Multipoint. Quest’ ultima consente la connessione simultanea a più dispositivi. Ad ogni modo sembra che tale opzione non funzioni correttamente se non sono coinvolti dispositivi Galaxy. Come evidenziato dai test effettuati con un GalaxyZ Flip4 e un iPhone. Ciò potrebbe rappresentare un problema soprattutto per coloro che utilizzano device di diverse marche e che desiderano sfruttare appieno tale funzionalità.

Un’altra mancanza evidenziata riguarda il sistema avanzato di tracciamento della testa per lo Spatial Audio. Una tecnologia presente negli AirPods più recenti. Questo potrebbe deludere chi sperava in un’esperienza audio più immersiva con i nuovi auricolari Samsung. Eppure nonostante queste limitazioni, i Buds3 Pro sembrano comunque essere molto promettenti. In particolare per la loro eccezionale qualità del suono e la facilità d’uso.