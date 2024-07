Un portavoce di Amazon ha dichiarato a theverge.com la risoluzione dell’’inconveniente che suscitato numerose lamentele tra gli utenti. Il disguido impediva di scaricare sia i libri appena acquistati sia quelli già presenti nei server Amazon ma non ancora trasferiti sulla memoria dei dispositivi Kindle.

Jackie Burke, portavoce dell’e-commerce, ha spiegato via email che alcuni clienti hanno incontrato difficoltà nel download degli ebook a causa di un problema tecnico. Quest’ultimo sembra essere stato risolto prontamente dal team di Amazon. In un primo momento, l’azienda aveva avvisato che la risoluzione del problema avrebbe potuto richiedere diverse ore o persino giorni. Per fortuna, il problema è stato risolto in circa due giorni, evitando ulteriori disagi.

Amazon risolve le problematiche relative al download su Kindle

Secondo le segnalazioni degli utenti, il problema si manifestava con l’incapacità di scaricare completamente i libri: solo il titolo e la copertina venivano scaricati. Mentre l’indicatore di download rimaneva bloccato all’1%. È importante sottolineare che il problema non riguardava le app Kindle su Android e iOS. Quest’ultime, infatti, continuavano a funzionare correttamente.

Gli utenti che riscontrano ancora problemi di download su Amazon Kindle possono provare a risolvere l’inconveniente riavviando il proprio dispositivo. Per procedere bisogna premere il pulsante di accensione per circa 40secondi. Dopo tale passaggio è possibile provare ad effettuare di nuovo il download. Suddetto procedimento dovrebbe risolvere definitivamente il problema residuo.

La risoluzione rapida dell’inconveniente dimostra l’impegno di Amazon. L’azienda intende garantire un servizio affidabile e di qualità ai propri clienti. La tempestività con cui il problema è stato affrontato e risolto ha evitato che il disguido si prolungasse. L’intervento ha permetto di limitare l’impatto negativo sull’esperienza di lettura degli utenti. Il portavoce di Amazon ha ringraziato i clienti per la loro pazienza e comprensione. Inoltre, ha assicurato che il team tecnico continuerà a monitorare la situazione. In questo modo sarà possibile prevenire future problematiche simili.